Estos alimentos son la forma perfecta de empezar el día con el estómago vacío

El desayuno es importante para empezar bien el día, pero lo que importa es lo que comes. Si bien algunos alimentos son fáciles de digerir y aceleran el metabolismo, otros pueden causar malestar estomacal y provocar problemas digestivos como hinchazón y estreñimiento. Descubre aquí con qué alimentos puedes empezar el día a la perfección y cuáles debes comer durante el día.

Comer con el estómago vacío: ¿Qué maneja bien el estómago?

Muchos nutricionistas dicen que el desayuno es lo mejor La comida mas importante del dia El. Porque por la mañana nuestro cuerpo necesita muchas sustancias vitales para empezar bien el día. Pero, ¿sabías que los alimentos que comes con el estómago vacío también son importantes? Te mostramos siete alimentos que tienen un efecto positivo en tu organismo y no irritan tu estómago, así como siete alimentos que debes evitar. También puede utilizar nuestras recetas para Ideas rápidas para el desayuno Intentar.

avena

La avena es una excelente opción para un desayuno vacío. tu eres rico la fibra ofrecemos uno saciedad duradera. La avena también contiene carbohidratos complejos que estabilizan los niveles de azúcar en la sangre y proporcionan energía.

Pero cuidado: Las gachas pueden convertirse rápidamente Bomba de calorías Convertirse en. En nuestro artículo “9 Errores con la Avena” te contamos en qué debes fijarte a la hora de preparar avena si quieres adelgazar.

Pan de grano entero

El pan integral es otra excelente opción para un desayuno nutritivo. contiene Fibra, vitaminas y mineralesque le dan a tu cuerpo un buen comienzo del día. El pan integral te mantiene satisfecho por más tiempo que el pan blanco y ayuda a prevenir los antojos.

Nueces

Los frutos secos son una auténtica bomba nutricional y son perfectos como snack en ayunas. ellos contienen Grasas, proteínas y fibra saludablesQue sacia el hambre y calma el estómago. También promueve una digestión saludable y Unión del exceso de ácido estomacal. Esto es especialmente útil si sufres de acidez.

Así que no es de extrañar que también puedas perder peso con las almendras. O comer, digamos, nueces con yogur griego.

huevos

Los huevos son una excelente fuente de proteína y aportan importantes nutrientes como: Vitaminas B, vitamina A, vitamina D, vitamina E y K, así como calcio, fósforo, hierro, sodio y potasio.. Un huevo cocido o una tortilla para el desayuno es fácil para el estómago y proporciona energía duradera.

Por cierto, ¿sabías que también puedes comer cáscaras de huevo? Porque contienen nutrientes importantes. Puedes leer más sobre esto en nuestro artículo sobre cáscaras de huevo.

sandía

La sandía contiene más del 90 por ciento de agua y es una opción refrescante para un desayuno de verano. También proporciona vitaminas y antioxidantes que apoyan el sistema inmunológico. La sandía también es buena para perder peso. para él aumento de la vitalidad Por la mañana: comer varias rodajas de sandía o preparar jugo de sandía para hidratar el cuerpo después de dormir y empezar un día saludable. También tenemos otras siete recetas para bajar de peso con sandía, e incluso una deliciosa ensalada de sandía y queso feta.

arándano

Los arándanos se encuentran entre los alimentos más saludables porque son ricos en Antioxidantes Contiene muchas vitaminas y minerales. Tiene un efecto antiinflamatorio y favorece la digestión. Agréguelo a su papilla o mezcle un batido de superalimento con arándanos y otras bayas si lo desea, junto con espinacas, semillas de chía y un polvo verde como cebada o pasto de trigo para aliviar el estómago y obtener beneficios para la salud.

Aquí tienes algunos ejemplos de recetas con arándanos: tortitas de arándanos, tortitas de proteína de arándanos con yogur y, por supuesto, puedes añadirlas a cualquier muesli o bol de Bircher con plátano y granola.

Miel

La miel no es solo un delicioso edulcorante. gracias a él Propiedades antibióticas y antibacterianas La miel puede ayudar a prevenir infecciones, la gripe y el resfriado común. Consumir agua tibia con miel con el estómago vacío es una excelente manera de estimular el sistema inmunológico y prevenir una variedad de enfermedades. Sus propiedades antibacterianas también benefician al estómago. Al tomar una cucharada de miel con el estómago vacío, puede ayudar a combatir los virus en el tracto digestivo, prevenir las infecciones por hongos y evitar posibles enfermedades intestinales. particularmente miel Manuka Se ha demostrado que es beneficioso en los trastornos digestivos. La miel también proporciona a tu cuerpo fuerza y ​​energía para todo el día.

Se puede comer bien en ayunas: pan integral, miel. © babsi_w – stock.adobe.com

Comer en ayunas: Alimentos que se deben evitar en ayunas

Si bien los siguientes alimentos no son poco saludables ni “malos”, pueden causar gases y otros tipos de hinchazón con el estómago vacío: Indigestión conduciendo. Por lo tanto, es mejor evitarlos y comer los alimentos sugeridos anteriormente antes de buscar pasteles de levadura, verduras crudas y similares, especialmente si tiene un estómago sensible.

pasteles de levadura

Los productos horneados con levadura, como croissants o budines, pueden ser tentadores, pero pueden causar problemas digestivos con el estómago vacío. El alto contenido de azúcar, así como la levadura y la harina refinada sobrecargan el estómago y causan mucho Gas. Además, los pretzels apenas contienen nutrientes.

Por cierto, existen algunos sustitutos del azúcar, así como sustitutos de la harina blanca.

dulces

Cuando se comen con el estómago vacío, los dulces provocan un rápido aumento de los niveles de azúcar en la sangre, seguido de una rápida caída. El resultado son los antojos de comida y falta de energía. el niveles de insulina el aumenta También aumenta el riesgo de diabetes. Lo mejor es comer dulces (o bocadillos saludables) como un regalo ocasional después de una comida bien balanceada.

yogur

el bacterias de ácido láctico, que se encuentra en el yogur o el kéfir, ayuda a construir una flora intestinal sana. Por eso, muchos consideran que el desayuno con yogur es una opción especialmente saludable. Sin embargo, no se recomienda comer yogur con el estómago vacío. El ácido estomacal agresivo con el estómago vacío puede matar las bacterias sensibles del ácido láctico antes de que lleguen a los intestinos y surtan efecto allí. Lo mejor es neutralizar el ácido estomacal con nueces o avena de antemano.

pera

Aunque las peras son ricas en fibra y nutrientes, es mejor no comerlas con el estómago vacío. Las fibras ásperas de las peras pueden ser sensibles irritación de las membranas mucosas; E irritante, por lo que no es ideal para consumir con el estómago vacío. Las peras se disfrutan mejor con una comida o como refrigerio entre comidas.

banana

Aunque los plátanos son ricos en valiosos nutrientes, también son una fruta rica en calorías. Los plátanos maduros, en particular, proporcionan carbohidratos fácilmente disponibles que, al igual que comer dulces, conducen a un rápido aumento del azúcar en la sangre. niveles de azúcar en la sangre Especialmente cuando se toma con el estómago vacío. Esto podría ser indeseable Antojos de comer resultado en el transcurso del día.

verduras crudas

Aunque las verduras crudas son saludables, también se pueden comer con el estómago vacío pobre Él es. Contiene tomate y pepino. ácidos, que puede irritar el estómago y causar acidez estomacal, hinchazón e incluso dolor de estómago si se toma con el estómago vacío. Los expertos recomiendan comerlo con otros alimentos para facilitar la digestión.

frutas cítricas

Los cítricos como las naranjas, los pomelos y los limones son ricos en vitamina C Alta acidez Irrita el revestimiento sensible del estómago y puede causar acidez estomacal. El agua de limón por la mañana es saludable y estimula la quema de grasa, pero puede causar irritación estomacal si tienes el estómago sensible. Lo mejor es comer frutas cítricas con o después de una comida para reducir los efectos negativos en el estómago.

Comer pasteles de levadura dulce justo después de despertar puede estresar tu estómago. © Adobe Stock

Nuestro consejo por la mañana: agua tibia con miel y jengibre

Un consejo sencillo y eficaz para empezar bien el día es un vaso de agua tibia con una cucharadita de miel y un poco de jengibre fresco. agua tibia Favorece la digestión y acelera el metabolismo. La miel tiene un efecto calmante sobre el estómago y ayuda a la digestión. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y reduce las náuseas (por lo que se recomienda encarecidamente una taza de té de jengibre o agua de jengibre por la mañana). Juntos forman una mezcla calmante que calma el estómago y prepara suavemente el cuerpo para el día. Beba esta mezcla por la mañana con el estómago vacío, unos 30 minutos antes del desayuno para obtener mejores resultados.

En pocas palabras: escucha tu instinto

Es importante enfatizar que cada persona es individual y reacciona de manera diferente a los alimentos. Pruebe diferentes alimentos y vea cómo reacciona su cuerpo a ellos. Esté atento a signos de intolerancia, problemas digestivos o molestias. mejor oferta diario de comidaPara registrar qué alimentos son buenos para el estómago y cuáles evitar. Si tiene problemas estomacales crónicos o intolerancias, consulte a su profesional de la salud para recibir asesoramiento individual.

