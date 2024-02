Estos juegos de Xbox ya son muy conocidos

Hellblade 2 es definitivamente uno de los nuevos juegos que llegarán a Xbox este año.

Grandes exclusivas en PS5 y Switch, ninguna nueva consola Xbox – Después de numerosos rumores en las últimas semanas, existía la sensación de que Microsoft estaba cambiando su estrategia y frenando algo.

por Actualización de negocios Pero hace unos días sabemos que no es así. En cambio, Microsoft parece más decidido a impulsar la marca Xbox. Se espera que la próxima generación de consolas Xbox dé el “mayor salto técnico jamás visto”. Y en lo que respecta a juegos, Microsoft nos recordó que este año llegarán muchos juegos nuevos a Xbox:

Tenemos más de 10 lanzamientos importantes en camino el próximo año 2024.

Con esta afirmación, Matt Botti, jefe de juegos y contenidos de estudio de Xbox, promete mucho. ¿Pero qué exactamente? ¿Qué son los juegos?

Más de 10 lanzamientos importantes de Xbox: ¿de qué juegos estamos hablando?

Matt Booty ya mencionó algunos de los títulos en cuestión que aparecerán en 2024 en la transmisión de actualización:

Senua Saga: Hellblade 2 Yo confieso Ara: una historia no contada Indiana Jones y el Gran Círculo expansión diablo 4

La gran revelación de la jugabilidad del nuevo juego de Indiana Jones no se ha hecho esperar:











9:56







Indiana Jones y el Gran Círculo tienen lo necesario para ser un gran éxito

Además, se dice que se están trabajando otros juegos en Microsoft Studios. Es posible que algunos de ellos se muestren en Xbox Showcase en junio, que también se anunció como parte de una actualización comercial. Hemos vinculado esto y el resumen del podcast aquí:

¿Y qué pasa con el resto de juegos de Xbox a los que podría referirse Matt Booty? Además de los títulos que quizás aún no se conozcan del todo, hay algunos candidatos obvios:

Tauerborn

Simulador de vuelo 24

Llamado del deber 2024

Starfield Shutterspace (DLC)

También se pueden incluir marcas importantes como Forza Horizon, World of Warcraft y The Elder Scrolls Online. También está Everwild, del que no hemos oído hablar desde hace mucho tiempo.

El manifiesto de Booty también incluye algunas expansiones y títulos no exclusivos, pero no hay que olvidar que quiere o debe hacernos babear. Después de todo, este es su trabajo.

¿De qué 10 juegos (y más) crees que estamos hablando aquí? ¿Qué esperar de Microsoft y Xbox en los próximos meses?