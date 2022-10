Estos productos faltan en el supermercado.

Edeka, Rewe and Co.

Düsseldorf Los estantes permanecen vacíos en muchos lugares porque los fabricantes y los minoristas no están de acuerdo con los precios de compra. Así que los consumidores tienen que prescindir de algunos productos de marca. Es esto.

Cuando comenzó la epidemia, el papel higiénico y la pasta escaseaban, y hoy el chocolate y la cola: los supermercados y los mostradores están vacíos nuevamente en muchos lugares. La razón de esto son las inconsistencias entre los fabricantes y los minoristas. Los fabricantes cobran precios más altos por sus productos porque luchan contra el aumento de los costos debido a la inflación. Los comerciantes, a su vez, no aceptan esto y se niegan a comprar productos. Entonces los incluyen en la lista hasta que se encuentra un compromiso. “En última instancia, el que sufre es el consumidor, que tiene que prescindir de muchos productos de marca”, dice Gerrit Heinemann, experto en comercio minorista de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Niederhein.

Esto incluye los productos Mars. El grupo impuso una moratoria de entrega a Edeka y Rewe, entre otros. Ahora no solo faltan conocidas tabletas de chocolate como Mars, Twix y Snickers, sino también productos que los clientes no asocian en absoluto con la marca: paquetes de Miracoli, por ejemplo, con los que se pueden cocinar rápida y fácilmente espaguetis con tomate. salsa . O alimento para animales de Sheba y Frolic. Una portavoz de Edica escribió a pedido: “Desde nuestro punto de vista, las solicitudes de precios elevados actuales del fabricante Mars no están justificadas de manera realista”. “Con el fin de hacer cumplir las demandas excesivas de fuerza, Mars ha impuesto una suspensión unilateral de entregas para las áreas de alimentos para mascotas, alimentos básicos, confitería y productos de helados”. Una portavoz de Mars explica esto de la siguiente manera: “Nuestra industria, como muchos otros sectores, se encuentra en un entorno volátil con presiones inflacionarias generalizadas. Continuamos internalizando los costos crecientes lo mejor que podemos, pero dada la situación actual del mercado, un cierto grado de precio el ajuste es necesario.” .