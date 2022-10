Relaciones comerciales: las empresas quieren ser menos dependientes de China

Estado: 29/10/2022 18:19

Alemania y la República Popular China intercambiaron bienes por valor de 246.100 millones de euros en 2021, lo que también significa enormes dependencias. Muchas empresas están buscando alternativas.

Caroline Hoffman y Jeans Eberl, WDR

El fabricante de bicicletas de Bocholt, Rose Bikes, podría haber vendido más bicicletas este año, pero la primavera rompió el balance. Tobias Sommerfeld, que hace trabajos de montaje, todavía recuerda cómo ya no podía montar bicicletas. “Llegó al punto en que había cuellos de botella en la entrega y los materiales no estaban disponibles”, dice el ingeniero mecatrónico de dos ruedas. “A veces eran cosas pequeñas como que faltaban algunos tornillos. Sucedía que todas las líneas no podían seguir tirando .” . Manillares, sillines: faltan muchas piezas a la vez. Motivos: cierre de Corona, cierres de puertos, dificultades de transporte. Como resultado, la empresa solo puede ensamblar 45.000 bicicletas este año en lugar de 60.000.







Ahora, el director gerente Thorsten Heckrath-Rose está tratando de encontrar formas de reducir su dependencia de China. Sin embargo, esto es difícil. “Es gibt durchaus noch den einen oder anderen Fast-Monopolisten am Weltmarkt – gerade im Bereich von Schaltungen oder Bremsen -, wo es tatsächlich auch die nächsten Jahre nicht so aussieht, als ob mane hier henöck” in Europa”.

Las cadenas de suministro son difíciles de cambiar

A lo largo de las décadas, ha habido una dependencia casi monopólica en algunas áreas. En el caso de los cuadros de carbono, para los que la empresa alemana está desarrollando el diseño, ahora se está intentando encontrar alternativas. Los neumáticos son fabricados por un proveedor chino. Todavía no han encontrado un sustituto de la misma calidad en Europa. Sin embargo, según el gerente general, ya recibirán vástagos de llantas de Alemania.

Cambiar las cadenas de suministro no es fácil. Heckrath Rose está convencida de que el compromiso con la política debe mejorar. Cita a Taiwán como ejemplo: “Existen lazos muy estrechos entre Taiwán y China, especialmente en la industria de la bicicleta, y lazos muy fuertes. Espero que todos lo traten con prudencia”.

Los conflictos políticos como este entre China y Taiwán podrían exacerbar la situación del suministro. Las empresas deben preguntarse si estos mercados tienen algún sentido. “Y en el futuro, por supuesto, tendremos que asegurarnos de tener más en cuenta estas cosas al tomar decisiones sobre las cadenas de suministro”, dijo Heckrath-Rose.

Abrir otros mercados

Jürgen Matisse, responsable de mercados regionales del Instituto Económico Alemán (IW), considera que la política tiene la responsabilidad de posicionarse a mayor escala y encontrar alternativas a China. Es importante “tener cooperación en los asentamientos, por ejemplo con India o Indonesia, a través de acuerdos de libre comercio, para que empresas internacionales también se establezcan en los países, para que aumenten las habilidades necesarias para fabricar ciertos productos industriales muy modernos”. Mattis.

El grupo de ropa C&A ha vuelto a producir jeans en Mönchengladbach desde el año pasado. Durante 20 años no fue así. Betty Kieß de C & A Europe considera que las rutas de entrega significativamente más cortas son una ventaja. “Podemos reproducir lo que se pide en la tienda en cuestión de días, así como entregarlo en pasos muy cortos”, dice Kieß.

Al final, el cliente decide el sitio de producción.

La producción en Alemania solo es posible porque también se utilizan robots y, por lo tanto, se pueden producir de manera más eficiente. Cada día se fabrican 1.000 pares de pantalones en Mönchengladbach, lo que representa alrededor del tres por ciento de todos los vaqueros de la empresa. A pesar de la producción automatizada, la fabricación en Alemania tiene su precio.

“Actualmente, C&A ofrece jeans de C&A por 59,90 euros. El rango de precios en C&A con jeans de Asia es de alrededor de 29 a 39 euros. Por lo tanto, es mucho más caro”, estima Uwe Gansfort, director general de C&A FIT. Por tanto, C&A seguirá produciendo en China. Al final, el cliente decide el éxito que tendrá Alemania como lugar de producción.