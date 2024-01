Estrella de 'Baywatch': Nicole Eggert anuncia diagnóstico de cáncer de mama | entretenimiento

“Fue realmente doloroso y doloroso …”

La estrella de “Baywatch” Nicole Eggert, de 51 años, sufre cáncer de mama. La actriz lo anuncia ahora en una conmovedora entrevista con la revista americana “People”.

A principios de los años 90, Nicole Eggert entusiasmó a sus fans en la popular serie “Baywatch” como la bien entrenada salvavidas Summer Quinn. Se arrojó al agua en bañador rojo hasta que abandonó en 1994 tras 32 episodios. Ahora, 30 años después, la mujer de 51 años tiene que lidiar con un diagnóstico que le quita el suelo bajo los pies.

Nicole Eggert (segunda desde la derecha) junto a sus compañeros de reparto de “Baywatch” Pamela Anderson, Alexandra Paul, David Hasselhoff, Gregory Alan Williams, David Charvet y Jeremy Jackson (desde la izquierda). La serie Life Shimmer se desarrolló de 1989 a 2001, y Eggert estuvo allí de 1992 a 1994. Foto: Prensa de Acción

Desde octubre, Eggert ha estado experimentando dolores recurrentes en su seno izquierdo, dijo a la revista. la genteGanó once kilos en poco tiempo y al principio lo atribuyó a sus síntomas. menopausia. Pero entonces siente un bulto en el cuerpo.

“Fue realmente doloroso”, dijo Nicole Eggert. “Fui directamente a mi médico de cabecera y ella me dijo que necesitaba que me hicieran un chequeo de inmediato. Pero el problema fue que no pude conseguir una cita. Todo estaba completo. Así que tuve que esperar hasta finales de noviembre”.

Leer también

Después de una mamografía y tres biopsias, a principios de diciembre quedó claro: Eggert había contraído la enfermedad. cáncer de mama.

“Eso fue difícil para mí. “Definitivamente puedo sentirlo”, dice sobre el bulto en su seno. “Está ahí. Hay que eliminarlo”.

La actriz aún no sabe si el cáncer se ha extendido. Ahora tiene que ser operada y también está esperando citas de quimioterapia y radioterapia.

Nicole Eggert en abril de 2022. Es madre de dos niñas. Foto: Imágenes falsas

“A veces entro en pánico y pienso: '¡Sáquenme el cáncer!'”, Nicole Eggert describe su estado emocional. “Cada segundo que pasa, la cosa sigue creciendo”.

¿Tu mayor miedo? Que sus hijas Keegan, de 12 años, y Delaine, de 25, podrían perder a su madre a causa del cáncer. Esto no debería suceder bajo ninguna circunstancia. Estrella de 'Baywatch' combativa: '¡Sólo tengo que superar esto y vencerlo!'