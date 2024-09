Estrella de televisión Henning Baum: “Mi fe es mi músculo más fuerte” | entretenimiento

Seine Muskeln stählt Henning Baum (52) in der Fitnessbude. Doch seine Kraft schöpft der Schauspieler an ganz anderer Stelle.

Würde man sich einen „echten Kerl“ malen, käme Henning Baum diesem optisch wohl am Nächsten. Strohblonde Surfermähne, 5-Tage-Bart, durchtrainiert, dazu die tiefe Bass-Stimme.

Er wäre gern Arzt geworden, ist ausgebildeter Rettungssanitäter, doch seit Henning Baum ab 1994 an der Schauspielschule Bochum studierte, ist die Liebe zu seinem heutigen Beruf entflammt. Baum spielt für sein Leben gerne: „Der letzte Bulle“, „Jim Knopf“ oder „Götz von Berlichingen“ – die darstellerische Palette des Schauspielers ist breit. Am 29. September ist Baum um 20.15 Uhr in der Hauptrolle im ZDF-Film „Soweit kommt’s noch“ zu sehen.

Szene aus dem ZDF-Film „Soweit kommt’s noch“ (29. September, 20.15 Uhr). Henning Baum spielt an der Seite von Annette Frier Foto: ZDF / Martin Rottenkolber

Beim Interview mit BILD will er über den Film reden, nicht so sehr über sich selbst und schon gar nicht über seine Familie (er ist liiert, hat mehrere Kinder). Baum mag keine Promi-Partys, den roten Teppich nur, wenn es sein muss. „Wir Schauspieler führen ein total unstetes und unregelmäßiges Leben“, sagt Baum zu BamS. „Wir wissen nie, was als Nächstes kommt und wenn ich nicht das hätte, was man Gottvertrauen nennt, könnte ich diesen Job wohl nicht machen.“

Henning Baum liebt Routine. Er trainiert täglich Foto: henningbaum_offiziell/Instagram

Glaubt Henning Baum also an Gott? „Mein Glaube ist mein stärkster Muskel“, sagt Baum. „Ohne ihn könnte ich diesen seltsamen Beruf des Schauspielers gar nicht ausführen und aushalten. „Außerdem: Wer jemals die Matthäus-Passion von Bach gehört hat, den möchte ich fragen: Wer könnte da nicht an Gott glauben? Albert Schweitzer hat es doch so beschrieben: Die Existenz Gottes offenbart sich in jedem Gänseblümchen, das man am Wegesrand findet.“

Die Ungewissheit seines Berufs versucht Henning Baum durch Beständigkeit im Alltag auszugleichen. „Ich weiß ganz sicher, dass mir eine gleichmäßige Routine im Alltag gut tut“, erklärt er. „Gleichmäßiges aufstehen, zu Bett gehen, einnehmen der Mahlzeiten, die Rhythmen, wann ich trainiere, wann ich ruhe. Das ist für mich schon wichtig.“

Bis der nächste Fim-Dreh wieder alles durcheinander wirft.