Estrellas bailando en el espacio: evidencia de que se ha encontrado el agujero negro más pequeño Vida y conocimiento

Ein zappelnder Stern im Weltall könnte der Wegweiser zu einem der spannendsten Objekte in der Galaxie sein.

Etwa 5825 Lichtjahre von der Erde entfernt wurde ein roter Riesenstern gesichtet, der mit einem Doppelstern-Begleiter herumtanzt. Das Merkwürdige: Von der Stelle, wo der Doppelstern-Begleiter sein sollte, kommt absolut kein Licht.

Astronomen unter der Leitung von Song Wang von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben zudem ermittelt, dass die Masse des unsichtbaren Objekts nur 3,6 Mal so groß ist wie die der Sonne .

Im Klartext kann das eigentlich nur eines bedeuten: Es handelt sich wohl um ein winziges Schwarzes Loch.

Schwarze Löcher sind nur schwer zu entdecken

Schwarze Löcher sind ein Kontinuum ultradichter Objekte, die sich aus den Restkernen toter Sterne bilden, nachdem ihnen der Brennstoff ausgegangen ist und sie unter der Schwerkraft kollabieren.

Sofern sie nicht aktiv wachsen, sind Schwarze Löcher schwer zu entdecken. Sie können einen Einfluss auf Dinge in ihrer Umgebung haben, aber je kleiner das Schwarze Loch ist, desto weniger ausgeprägt ist dieser Effekt.

„Die Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation gibt uns jedoch ein hervorragendes Werkzeug an die Hand, um das Unsichtbare zu finden. Die Langzeitmission kartiert die Milchstraße in drei Dimensionen, einschließlich der Bewegungen und Geschwindigkeiten der Sterne. Wenn wir einen Stern finden, der scheinbar mit dem Nichts tanzt, können wir ihn uns genauer ansehen, um herauszufinden, was dort sein könnte – oder auch nicht.“

Der rote Riesenstern hat eine geschätzte Masse von etwa 2,7 Sonnen. Und seine Bewegung lässt darauf schließen, dass er sich auf einer relativ weiten Umlaufbahn befindet. Diese ist laut der Modellierung des Teams ziemlich kreisförmig.

Forscher wollen herausfinden, wie Schwarze Löcher auf unterschiedliche Weise entstehen

Andere Schwarze Löcher mit Sternmasse in Doppelsternsystemen neigen zu elliptischen Umlaufbahnen. Eine kreisförmige Umlaufbahn bedeutet, dass das Doppelsternsystem lange Zeit stabil und ungestört war.

Das ist nicht wirklich vereinbar mit unserem Verständnis von Doppelsternen Schwarzer Löcher, da die Supernova, die das Schwarze Loch erzeugt, eine ziemlich große Störung verursachen kann.

G3425 wirft also einige Fragen auf. Aber es könnte auch einige Antworten enthalten. Der beste Weg, diese zu finden: weitere kleine Schwarze Löcher in der Galaxie entdecken. So lässt sich herausfinden, wie Schwarze Löcher auf unterschiedliche Weise entstehen.