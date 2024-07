Estrellas mundiales comparten hotel en Dusseldorf: Coldplay canta para Taylor Swift | entretenimiento

Jetzt schießen sie Deutschland in eine andere Sphäre! Doch zum Tourauftakt in Düsseldorf waren Coldplay traurig, ihre Freizeit jetzt ohne Zimmernachbarin Taylor Swift (34) verbringen zu müssen …

Endlich ging es lohooos: Am Samstag stieg die erste von sechs deutschen Coldplay-Shows. Die britische Band elektrisierte mit der „Music Of The Spheres“-Tour die Merkur-Spiel-Arena. Und das nicht nur wegen Songs wie „Higher Power“.

Spektakel bei Blitz und Donner

Pünktlich zum Start blitzte und donnerte es gewaltig! Frontmann Chris Martin (47) machte aber selbst der sintflutartige Regen nichts aus. Er schwärmte lieber von der Rheinmetropole: „Letzte Nacht habe ich das wunderschönste Feuerwerk jemals in Düsseldorf gesehen.“

Fans und Superstars wurden klitschnass. Eine halbe Stunde nach Konzertbeginn hörte es auf Foto: Christian Knieps

Superstars bewundern Rheinkirmes

Die britische Band hatte am Freitag nämlich das traditionelle Feuerwerk zur Rheinkirmes (4 Mio. Besucher) bestaunt. Zwar zündeten sie auch über der Arena gleich mehrfach Pyrotechnik. Der Sänger sagte aber: „Ich weiß, das ist nicht so beeindruckend wie gestern am Rhein.“

Fans kamen natürlich vor allem für das Zwei-Stunden-Spektakel aus den größten Coldplay-Krachern („Viva la Vida“, „The Scientist“, „A Sky Full Of Stars“ etc.) mit vielen, auch optischen Gänsehaut-Momenten.

Chris Martin gab sich viel Mühe, gutes Deutsch zu sprechen: „Wir sind sehr, sehr glücklich, hier in Düsseldorf zu sein.“ Foto: Christian Knieps

Coldplay widmen Song Taylor Swift

Gefühlvoll wurde es bei „Everglow“. Chris Martin: „Das ist für Taylor Swift, weil sie heute die Stadt verlassen hat. Dieser Herzschmerz-Song ist für Taylor, wo auch immer sie jetzt ist.“

Taylor Swift spielte drei Tage lang auf Schalke und schlief im selben Hotel wie Coldplay in Düsseldorf. Sie steht ab Dienstag in Hamburg auf der Bühne Foto: FREDRIK VON ERICHSEN

Nach BILD-Informationen hatte Taylor Swift im Düsseldorfer Luxus-Tempel Breidenbacher Hof übernachtet, wo dann auch Coldplay eincheckten. Von Freitag auf Samstag teilten sich die Weltstars also das Hotel auf der Königsallee – bis die Pop-Göttin am Morgen die Biege machte.

Taylor Swifts Kolonne verließ am Samstagmorgen den Breidenbacher Hof. Ein Privatjet flog in Richtung London. Wo sie jetzt ist: unklar Foto: Foto Seven Sport; Pervin Inan-Serttas

In sanftem Abendlicht und wohlig-emotional ging es weiter: Mit wiederverwendbaren LED-Bändchen strahlte die ganze Arena zum 2000er-Hit „Yellow“ gelb. Tränen und Gänsehaut!

Doch der Abend war nicht nur Show. Coldplay wollen Konzerte neu erfinden: Die Superstars sagen, dass ihre Tour 59 Prozent weniger CO₂-Emissionen als bei ihren Stadiontourneen 2016 und 2017 verursachen.

Coldplay lassen Fans strampeln

Die Band verspricht, für jeden Besucher einen Baum zu pflanzen (bisher 7 Mio.), lassen die Gäste auf kinetischen Tanzböden und Fahrrädern Strom erzeugen. Letztes Jahr sollen 18 Auftritte vollständig aus recycelten BMW i3-Batterien betrieben worden sein.

Die „Music Of The Spheres“-Tour startete schon im März 2022. Jetzt ist Coldplay endlich bei uns! Die Konzertreihe endet im November in Neuseeland Foto: Christian Knieps

Vibrations-Westen für Gehörlose

Und sie hießen wirklich ALLE Fans willkommen: Für Gehörlose gab es Vibrations-Westen, mit denen sie die Songs fühlen konnten. Gebärden-Dolmetscher halfen beim Verstehen der Texte.

Die Band hat knapp 80 Millionen Tonträger weltweit verkauft, davon 50 Millionen Alben Foto: Christian Knieps

Hier gibt es noch Coldplay-Tickets

Wer für die kommenden Shows noch ein Ticket ergattern will, muss auf der offiziellen Wiederverkaufs-Seite fansale.de suchen – die Termine in Düsseldorf und München sind restlos ausverkauft! Auf der Plattform kosten Karten nun 343 Euro aufwärts.

Und wer es nicht mehr schafft, kann sich trotzdem freuen: Coldplay haben ihr neues Album „Moon Music“ schon für den 4. Oktober angekündigt …