Pietro Lombardi: ¡emotivas palabras para su hijo Alessio!

Él no se rinde. Después de que sus fans acusaran a Sarah Engels (31) en Instagram de permitir que su hijo Alessio (9) viajara solo con su padre a Balermann, la cantante se sintió atacada y criticada. Puedes descubrir las afirmaciones exactas de Pietro Lombardi, de 32 años, y qué tiene que ver la madre de Sarah con el drama en el vídeo de arriba. Pero ese no fue el final de la historia: el marido de Sarah Engel, Julian, de 31 años, finalmente se involucró en el drama de mosaicos. Pietro tampoco lo dejó pasar y dio un gran golpe. Y luego volvió la paz… ¡hasta ahora!

Lleva a Alessio sobre sus hombros y ambos miran a lo lejos. Pietro Lombardi escribe: “Mañana volveremos a casa. Este tiempo juntos fue inolvidable. No importa quién intente pintarme como un mal padre, tú eres el único que necesita saber la verdad sobre mí. Siempre he luchado por ti y nunca dejaré de luchar por ti. ¡Papá te ama!” Es como si el jurado del caso “Alemania busca una estrella” hubiera decidido que, en última instancia, todas las demás opiniones no le importan. Como si quisiera centrarse exclusivamente en sus hijos y en su pareja embarazada, Laura. .

“Esperamos con ansias a Laura y a Liano. Y mi pequeño luchador está en mi estómago. Aunque en algún momento no me quede nada, te cuidaré para siempre, aunque hagas diez trabajos sin los que nunca puedo imaginarme. tú.” Palabras de amor incondicional. Y palabras que, con suerte, pondrán fin a las desagradables disputas en la familia Engels/Lombardi. (Universidad del estado de michigan)

