Lena Meyer-Landrut vuelve al escenario tras la clínica: “Aún no estoy al 100 por ciento” | entretenimiento

Hurra, Lena ist wieder da! Zwei Auftritte musste Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) im Juni aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am Freitagabend stand sie wieder auf der Bühne, setzte ihre Tour in Plauen (Sachsen) fort. Und verriet, wie es ihr geht.

Video-Ausschnitt eines Fans, der im Publikum mitfilmte: Lena auf der Bühne in Plauen (Sachsen) Foto: lea_meerane/TikTok

Um 19 Uhr sollte Lena Meyer-Landrut auf der Bühne stehen. Wie RTL berichtet, begann das Konzert zwar erst kurz nach 20 Uhr, das Warten hat sich für alle Fans aber gelohnt. In TikTok-Videos ist zu sehen, wie Lena der Menge einheizt. Das hatte sie zuvor auf Instagram versprochen: „Machen wir das noch mal? Das kann’s ja noch nicht gewesen sein“, sagte Lena in einem Clip Mitte der Woche . „Sehe euch in drei Tagen“. Und so kam’s.

Wenn Lena auch etwas angeschlagen war: Sie trank beim ersten Gig nach den Klinik-Aufenthalten Tee und hatte noch mit etwas Husten zu kämpfen.

Während des Konzerts sitzt Lena lässig auf der Bühne Foto: dannyklu41/TikTok

An ihre Fans richtete sie laut RTL folgende Worte: „Ich muss sagen, ich war vor heute sehr aufgeregt, weil ich vor zwei Wochen zwei Konzerte abgesagt habe aus gesundheitlichen Gründen. Das hat mir in der Seele wehgetan. Es war ganz, ganz schlimm für mich, die Leute, die gekommen sind, stehenzulassen, nicht das Konzert spielen zu können.“

Lena erklärte weiter: „Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent. Aber das reicht, um heute Abend mit guter Laune und positiver Energie mit euch hier zu sein.“

Leer también

Lena war im Krankenhaus

Der Grund für die zwei abgesagten Konzerte Ende Juni? Krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen. Kurz vor Show-Start in München musste sich Lena sogar übergeben, kam in eine Klinik. Auch mental ging es der Sängerin nicht gut. Sie sprach erst vor wenigen Wochen offen über ihre Depressionen.