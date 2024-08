¡Estudio Copria asegura proyectos de pórfido de cobre en Argentina!

Coprea Exploration Corp firmó un acuerdo de opción exclusiva para adquirir el 100% del portafolio de pórfidos de cobre en la provincia argentina de Mendoza el 14 de agosto de 2024. El portafolio comprende siete propiedades minerales que suman 73.334 hectáreas. El acuerdo prevé una “regalía de retorno neto de la fundición” (NSR) del 1,5% a favor de los otorgantes de opciones. El director ejecutivo, James Hedelen, describió la firma como un hito importante ya que las propiedades contienen formaciones de pórfido de cobre, oro y molibdeno en un cinturón de pórfido de clase mundial. Los proyectos de cobre de Malargu Occidental están ubicados en el cinturón de pórfido neógeno que se extiende a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile. Este cinturón alberga algunos de los depósitos de cobre más grandes del mundo, incluidos Los Brons y El Teniente. Estas propiedades están ubicadas estratégicamente a 80 kilómetros al sur de El Teniente y 70 kilómetros al oeste de Malargüe. La exploración histórica ha identificado 12 objetivos de pórfido, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna perforación. El área está bien desarrollada con instalaciones viales e infraestructura existente.

