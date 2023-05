Estudio: Los límites de la Tierra ya han sido cruzados

Estado: 31/05/2023 18:44

El Equipo Internacional de Investigación del Clima cree que una vida segura y justa para todas las personas en la tierra ya no es posible. Se cruzaron casi todos los límites, pero también hay críticas al estudio.

El estado de la Tierra y el bienestar de la humanidad están íntimamente relacionados. Este es el punto de partida del Comité de la Tierra, una asociación internacional de científicos. Ahora han nombrado los límites seguros y justos del sistema de la Tierra y los han puesto en números. Ja Quédate Fueron publicados en la revista “Nature”.

Si tan solo el planeta estuviera en buena forma, que así sea. Una vida segura y justa para todas las personas posibles y otras especies. No solo hoy, sino también para las generaciones futuras. Según el equipo de investigación liderado por el director del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Johan Rockström, este estado solo puede existir si no se superan los límites de resiliencia del planeta en ocho áreas esenciales.

Se relaciona con el calentamiento global, el estado y funciones de los ecosistemas, la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del aire y el medio ambiente con contaminantes, nitrógeno y fósforo. El estudio se basa en hallazgos científicos de los últimos años y modelos informáticos.

El investigador polar Winkelmann explica por qué aparecen algunos puntos de inflexión climáticos como resultado de un calentamiento de 1,5 grados.

más

Ya se han cruzado siete de los ocho límites

Según Rockstrom y su equipo, el problema de esto es que ya se cruzaron siete de los ocho límites. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad o el calentamiento global ya no se pueden revertir, lo que significa: según los investigadores, una vida segura y justa ya no es posible para muchas personas en la Tierra hoy y en el futuro.

El concepto de “límites planetarios”

Hace unos años, Rockstrom y sus colegas desarrollaron el concepto de “límite planetario”. Esto define los límites que no deben cruzarse para que la vida en la Tierra sea posible a largo plazo. Estos no son exactamente idénticos a los límites ahora definidos, pero son bastante consistentes.

La teoría detrás de esto: para cada una de estas áreas, como el calentamiento global, la acidificación de los océanos o la pérdida de biodiversidad, hay un límite, llamado punto de inflexión, que no debe cruzarse. Sin embargo, esto solo puede determinarse después, es decir, solo después de que se haya logrado. El problema: una vez que pasas estos puntos de inflexión, según los investigadores, no hay vuelta atrás.

O, como dijo Rockstrom hace dos años en el documental de Netflix Breaking Boundaries: “Una vez que Groenlandia se descongela, nadie sabe cómo volver a congelarla”. Y una vez que se superan varios puntos de inflexión, según la teoría de Rockström, pronto seguirán otros, como fichas de dominó.

Un nuevo estudio empuja los límites

Los aspectos de “justicia” y “seguridad” ahora se están agregando a la cuestión de lo que la Tierra puede soportar en términos de daños físicos, químicos y ambientales provocados por el hombre. Esto reduce los límites de lo que todavía es aceptable. Ejemplo: Incluso si el calentamiento global aún pudiera detenerse en 1,5 grados, es decir, en el límite que todavía se considera científicamente plausible, esto solo evitaría los peores efectos del cambio climático.

Los países más pobres se ven especialmente afectados

Sin embargo, en muchas partes del mundo muchas personas mueren incluso entonces, por ejemplo, por la pérdida de agua, alimentos y espacio vital. Según los investigadores, los países más pobres que podrían haber contribuido menos al cambio climático serán los más afectados. Solo si el calentamiento global se detuviera en menos de 1 grado, según el equipo, esta evolución podría al menos haberse ralentizado. Y esto, según uno de los resultados del estudio, es solo un límite que ya se ha roto y hará imposible que muchas personas en la Tierra vivan seguras en el futuro. En otros países, especialmente en los más ricos, los efectos siguieron siendo manejables.

La región amazónica juega un papel importante en el clima global y la biodiversidad, pero cada vez más selvas tropicales están siendo taladas para producir carne y materias primas.

más

no todos están de acuerdo

En las primeras reacciones, el concepto de Rockström y sus colegas recibió mucha aprobación de otros investigadores. Sobre todo, la inclusión del aspecto de la justicia es generalmente bienvenida.

Johannes Emmerling, del Instituto Europeo de Economía y Medio Ambiente de Milán, RFF-CMCC, dijo a Science Media Center: “En general, el estudio es lamentablemente una llamada de atención para los políticos, en una serie de áreas en las que corremos el riesgo de perder el control sobre el subsistemas fundamentales de la Tierra, tal vez de forma irreversible.” – para perderlo.

Pero también hay críticas, por ejemplo de Henrique Pereira, jefe del Grupo de Investigación sobre Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza del Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad en Halle-Jena-Leipzig. “Mi principal crítica al concepto es que estos límites no los establece realmente la ciencia, sino que están influenciados por la ciencia. Es decir, todos los límites se basan en el juicio de los expertos sobre los riesgos permisibles y los resultados permisibles, pero podría surgir otro grupo de expertos. con diferentes números para los límites.”

Además, Kathryn Bonning-Gess, directora del Centro Senckenberg para la Investigación de la Biodiversidad y el Clima, agrega que no es seguro que haya puntos de inflexión irreversibles en todos los ámbitos. “Mientras tanto, para la biodiversidad, ha quedado claro que es poco probable que existan estos puntos de inflexión. Cuando perdemos biodiversidad, no parece haber una zona segura. Por el contrario, con la pérdida de todas las especies, parece que estamos perdiendo funciones de los ecosistemas.” , a veces más, a veces menos. Sobre todo, con cada especie que se pierde, la fuerza y ​​la estabilidad de los ecosistemas se ven afectadas”.