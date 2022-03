¡Evaluación secreta! El supermercado encareció la mayoría de los comestibles

Los supermercados y los distribuidores reaccionan al aumento de los costos de producción y entrega. Pasan los costos a los consumidores. ¿antecedentes? Debido al aumento de los precios de las materias primas, el combustible y la energía, muchos fabricantes han ajustado los precios. Al mismo tiempo viene por la guerra de Ucrania. a pérdidas de producción y cuellos de botella.

Aldi Süd y Aldi Nord tenían alrededor de 160 productos hace una semana levantado en el estante de la plataforma. Seguí 30 productos más esta semana. Si también cuenta los diferentes sabores, tamaños de paquetes u otras variables, obtiene alrededor de 420 posiciones, Eso se volvió más caro en dos semanas.

Como resultado de los ajustes, los precios han aumentado en casi todos los supermercados y mercados de descuento desde finales de la semana pasada. Al mismo tiempo, las empresas de farmacias como Rossmann, dm y Müller también ajustaron los precios en el estante.

Aquí hay unos ejemplos:

Desodorante por Rexona (Antitranspirante roll-on) En lugar de 1,79 euros, ahora 1,95 euros.

por Rexona (Antitranspirante roll-on) En lugar de 1,79 euros, ahora 1,95 euros. Jabón líquido De Balea (Recarga de Frambuesa y Magnolia) en lugar de 75 centavos ahora 85 centavos.

De Balea (Recarga de Frambuesa y Magnolia) en lugar de 75 centavos ahora 85 centavos. pasta dental De Parodont expert ahora 4,95 euros en lugar de 3,95 euros.

Supermercados con más ajustes de precios

Según la información en línea de FOCUS, los minoristas masivos lo han registrado. repetir Y Edeka la mayoría de los ajustes de precios. Específicamente, se han aumentado casi más de 600 sitios en los últimos días.

Se trata de variables. Tantas variedades, sabores y tamaños de paquetes pueden verse afectados por una sola marca. Las modificaciones se centran en la harina, el azúcar, el aceite de cocina, la cerveza, el papel higiénico, la leche, los productos de limpieza, los refrescos de cola, el chocolate y el café. Una evaluación interna está disponible exclusivamente para FOCUS Online.

Los proveedores Kaufland, HIT y Marktkauf siguen unos 400 artículos diferentes.

“La situación es muy tensa y dinámica”, dice un miembro de la industria. “Sería un error decir que solo los precios de Aldi o Lidl aumentaron los precios”.

distribuidor rewe Munich Incluso dice: “Todavía no hemos llegado a la punta del iceberg. Tampoco tenemos la capacidad de planificar en este momento. No sabemos qué va a pasar”. La oficina de prensa de Rewe no respondió a una solicitud de FOCUS. En línea el miércoles pasado.

Heat, Kaufland, Lidl, Penny y Neto Markin Discons también atraen precios

Después de que los ajustes de precios fueran informados por primera vez por el periódico “Lebensmittel Zeitung” Mencionado en Aldi Süd y Aldi Nord, los supermercados también reaccionaron. Hit, Kaufland, Lidl, Penny, Netto (en el norte de Alemania) y Netto-Marken Discount también han subido los precios.

En concreto, se ha disparado el precio de las hojuelas de pimiento dulce, el agua mineral, la cerveza, la leche, el café, la carne picada, la pasta, el aceite, la harina, el maíz y las conservas de pescado. En el sector de farmacia se han producido modificaciones de pasta de dientes, jabón, champú y productos de limpieza.

¿Cómo ahorran ahora los consumidores en el supermercado?

Los ajustes de precios no se pueden evitar por completo.

Si aún desea ahorrar, debe saber más sobre las ofertas especiales. Estos se encuentran en folletos semanales, en aplicaciones y en las páginas de los mercados en línea. Si está buscando soluciones digitales, siempre debe asegurarse de ver ofertas de donde vive con su código postal.

Las frutas y verduras de temporada pueden reducir los presupuestos familiares. Los productos que aceptan vuelos de larga distancia son más caros. Caso de estudio: Las bananas son casi un 20 % más caras que en diciembre y los aguacates un 30 %. Algunos supermercados cobran hasta 50 céntimos por un kiwi. El año anterior todavía era un máximo de 39 centavos.

Compre paquetes a granel. A medida que los alemanes compran más alimentos, los fabricantes ofrecen cada vez más paquetes XXL y familiares. Sin embargo, siempre debe comparar el precio de 100 gramos o kilogramos en la etiqueta de precio con el paquete “normal”. En muchos casos, los ahorros son mucho menores de lo que esperaba.

También se recomienda comprar en muchos minoristas. Debido a corona pandemia Solía ​​ir al supermercado. Sin embargo, este concepto de ventanilla única cuesta dinero.

