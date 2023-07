Eve Tilly Coulson busca esposo y paga un bono de $5,000 | Noticias

Muchos lectores habrán leído el título y ahora pensarán: ¿dónde está el problema? ¡Prende fuego al dinero y cásate con la mujer!

Pero no es tan simple después de todo. Porque Eve Tilly Coulson, de 35 años, sabe exactamente qué tipo de hombre está buscando. Y la abogada es dura como un clavo: su bono de $5,000 solo está disponible después de que la tinta del contrato matrimonial se haya secado.

El New York Post habló con los estadounidenses. Ella dice: “Creo que definitivamente vale la pena el dinero para un esposo que satisfaga mis necesidades”.

Todo empezó cuando la abogada de la empresa les dijo en broma a sus amigas que les daría el equivalente a 4.550 euros si encontraban un hombre para ella.

La broma se puso seria cuando Tilly Coulson publicó su programa en línea. La historia se difundió ampliamente.

Ya ha recibido más de 20 ofertas serias.

“Pero todavía no he tenido una cita”, dijo el hombre de 35 años. Ella confirma que la mayoría de las personas que la contactaron son mujeres.

Eve Tilly Coulson estuvo sin relación durante cinco años. Y la soltera perpetua tiene una visión clara de su futuro.

A la rubia le gustan los hombres de más de 1,80 metros de altura. foto: iptily/instagram

Su marido debe medir más de 1,80 metros de altura. Mide 1,75 metros de largo. “He salido con chicos que no estaban seguros de mi estatura y me decían que no usara tacones. No me hizo sentir bien”. Además, el amante debe tener un sentido del humor británico.

Las apariencias no parecen importar mucho. Según la rubia, a la rubia le resultan interesantes los rostros de los actores Chuck Bass (32, “Gossip Girl”) y Matthew McConaughey (53, “Dallas Buyers Club”).

Eve Tilly Coulson, nativa de Los Ángeles, estaría dispuesta a buscar una relación a larga distancia con el hombre adecuado.

Quizás los lectores de BILD también tengan una oportunidad.