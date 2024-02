Event Horizon detecta fenómeno de expulsión de agujeros negros

Los astrónomos han notado un agujero negro supermasivo en el patio cósmico de la Tierra, que emite un llamado rayo en chorro a casi la velocidad de la luz. Las imágenes fueron tomadas con el telescopio Event Horizon.

Telescopio del horizonte de sucesos

Magnetismo versus gravedad

En un nuevo artículo de Revista de Astronomía y Astrofísica Se han publicado los primeros resultados de este maravilloso descubrimiento. Los flujos de agujeros negros cuentan la historia de una batalla entre el magnetismo y la gravedad.

El descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo los agujeros negros se alimentan de materia y emiten potentes chorros que llegan mucho más allá de sus galaxias anfitrionas. La observación se realizó utilizando el Event Horizon Telescope (EHT), que actualmente está estudiando el núcleo de la radiogalaxia 3C 84, también conocida como Perseus A.

Perseo A es una poderosa fuente de ondas de radio. Corresponde al centro de la galaxia activa NGC 1275, que a su vez es la galaxia central del supercúmulo de Perseo, situado a 230 millones de años luz de la Tierra. Puede parecer una distancia enorme, pero convierte al objeto recién observado en uno de los agujeros negros supermasivos más cercanos a nuestro planeta. Las nuevas observaciones de Perseo A no son la primera vez que el EHT examina el poderoso magnetismo o la gravedad de un agujero negro supermasivo, dos de las cuatro fuerzas fundamentales del universo.

Un agujero negro que gira rápidamente

Las observaciones del EHT del agujero negro supermasivo de rápida rotación Perseo A y el “disco magnéticamente bloqueado” que lo rodea sugieren que la velocidad a la que gira el agujero negro puede estar relacionada con su capacidad para expulsar chorros.

Esto significa que estos flujos son una señal de que el magnetismo está triunfando sobre la gravedad, pero también pueden recibir apoyo en forma de “perturbaciones externas” del momento angular. Un estudio más profundo y una aplicación de la teoría de la relatividad general de Einstein de 1915 pueden ayudar a aclarar este caso.

