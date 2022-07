Reseña: Singapore Airlines Boeing 787 Business Class de Singapur a Bali-Denpasar

Querida Singapore Airlines, eso no fue nada. En un vuelo de clase ejecutiva de Singapore Airlines desde Singapur (SIN) a Bali (DPS), hubo una gran brecha entre la afirmación de una aerolínea de 5 estrellas y la realidad. Quizás la falla fue el concepto de servicio adaptado a Corona. Sin duda, Singapore Airlines puede hacer algo mejor que eso.

Entrada extraña para alguien a quien se le permitió pasar un vuelo de dos horas y media en clase ejecutiva con un asiento plano, ¿verdad? Alguien definitivamente se está quejando a un alto nivel. Y aquí está la situación: en este informe, les cuento lo que nos esperaba a bordo de un vuelo de “corta distancia” de Singapore Airlines en Business Class y por qué elegí deliberadamente esta introducción para su revisión.

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | detalles del viaje

Número de vuelo: SQ944 asiento: 19K y 20K, ventanas

(+20 Fahrenheit) El avión: Diploma en Negocios Tipo de reserva: Boleto de premio Krisflyer Salida (real): 16:10 (16:22) Acceso (real): 18:50 (18:32) tiempo de viaje: 2 horas y 11 minutos Escribe: Boeing 787-10 (B78X) registro: OCS 9V

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | Llegada y registro

Para nuestro vuelo de regreso desde Conrad Centennial Singapore al aeropuerto, no utilizamos el traslado del hotel debido al alto precio y al buen tiempo de vuelo. En cambio, volví a preguntar. gettransfer.com Una minivan lo suficientemente grande para toda la familia con equipaje y un cochecito de bebé.

El vuelo nuevamente tomó menos de 20 minutos antes de que llegáramos a la Terminal 3 del Aeropuerto Changi en el área de check-in de clase ejecutiva. Una vez más, esto es muy divertido, porque mientras que normalmente te paras en fila ecológica y envidias a los pasajeros de clase ejecutiva con una cola corta, en Changi con Singapore Airlines hay una fila corta para pasajeros de primera clase y terminas moroso entre muchos. Debe esperar los vuelos en el check-in de Central Business Class.

Cuando llegó nuestro turno, hubo la confusión habitual sobre nuestros boletos con los bebés. El miembro del personal tuvo que generar uno de los dos códigos de reserva y luego pudo registrarnos. Dado que tenemos la misma situación para nuestro vuelo de regreso desde Denpasar, pregunté si esto también podría corregirse aquí en el sitio. No quería arriesgarme a encontrarme con un empleado de Singapore Airlines poco calificado en Indonesia. La señora me dirigió a la taquilla, donde se corrigió el boleto de regreso después de una breve espera y algunas aclaraciones.

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | Embarque

La familia pasó el tiempo antes de la salida en el SilverKris Lounge de Singapore Airlines. El autor también está a tiempo parcial en KrisFlyer Gold Lounge para dedicar una revisión del nuevo salón.

Y como de costumbre, el tiempo pasó tan rápido que nos dirigimos hacia la puerta de embarque y no quedaba mucho margen para abordar el avión. Y allí bailaba el oso. Hicimos cola en el control de seguridad y luego entregamos dos vagones (bien embalados en bolsas de plástico). Por supuesto, exactamente en el momento en que una de las chicas finalmente se durmió.

Después de una solicitud breve y amistosa, se nos permitió saltarnos la cola y llevar a los gemelos a salvo a bordo. Tuvimos la suerte de poder reservar un total de cuatro asientos en este vuelo, lo que nos permitió extendernos un poco.

La cabina todavía estaba relativamente vacía cuando pudimos abordar el avión. Las almohadas y las mantas ya están dispuestas en nuestros asientos. Allí también esperaban un cinturón de seguridad para bebés y un juguete para niños.

No había bebida antes de la salida en este vuelo, por lo que dedicamos el tiempo antes del despegue para mantener felices a los niños.

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | cabina y asiento

El Airbus A350 y el Boeing 787-10 son ahora el estándar para vuelos cortos (es decir, dentro de Asia) con Singapore Airlines. En el momento de nuestro viaje, el Dreamliner se usaba regularmente entre Singapur y Denpasar.

La cabina del 787-10 cuenta con una configuración de dos clases. Puede elegir un asiento en Economy Class o Business Class. Economy Class tiene 301 asientos estándar de 32 pulgadas. Los mejores asientos de clase económica son 58A/B/C y 58H/J/K. Los asientos son económicos y los baños están frente al bloque central de asientos 58D/E/G. Por otro lado, debes evitar el último fila del avión (73A/B/C, 74D). /E/G, 75H/J/K), porque está sentado justo al lado de los baños y sus asientos no se pueden ajustar hacia atrás. La situación es similar a la de los asientos 57A/K y 69A/K, que carecen de ventana y, al menos en la fila 57, están cerca de los baños.

La clase ejecutiva Boeing 787-10 de Singapore Airlines tiene 36 asientos, todos los cuales se convierten en una cama plana. Me impresionó particularmente el diseño del asiento que absorbe el ruido. Por el ruido de la cabina se oye muy poco en este asiento.

Como es habitual en la clase ejecutiva, rara vez hay buenos o malos asientos. Si desea tener su propia seguridad, es mejor evitar la primera fila (11) y la última fila (20) de la clase ejecutiva. También hay asientos sin ventana en Business Class. En este avión, este asiento es 16A y 16K.

Al elegir un asiento, debe asegurarse de que haya asientos de ventana A y K en las filas 12, 15, 17 y 19 justo al lado de la ventana. En las filas 11, 14, 16, 18 y 20 todavía tiene una consola entre usted y la ventana. Encontrará asientos de luna de miel reales en las filas 11, 14, 16, 18 y 20, mientras que los otros asientos dobles en el bloque central brindan suficiente espacio para la próxima persona debido a la consola central.

Los asientos están dispuestos en una configuración 1-2-1, por lo que existe una opción adecuada tanto para viajeros individuales como para parejas. Incluso los asientos de dos plazas de las filas 11, 14, 16, 18 y 20 ofrecen tanta privacidad gracias a una sección extensible como si viajaras solo. Esta es una gran solución con estos asientos.

Elegimos los asientos 19 y 20A, pero terminamos con un 20F como respaldo.

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | Comida, bebida y servicio.

Lo más destacado de mis “viajes cortos” con Singapore Airlines es el extenso menú de bebidas y la oferta de reservas para cocinar. No noté muchos de ellos en este viaje.

Por supuesto, ya había elegido y pedido un menú del menú de reserva culinaria para este vuelo antes de la salida. Ya pedimos cuatro platos. Un plato por asiento reservado. Esto parece causar cierta confusión. La azafata repartió carteles ordenando el menú BtC a los asientos antes del despegue. Y siguió mirando con curiosidad el asiento 20F, que permanecía vacío porque lo reservamos. Pero no me acosté en ese momento y le pregunté al respecto.

Cuando los pitidos se apagaron después del inicio, las listas de pedidos anticipados se distribuyeron primero y ahí fue donde el desastre tomó su curso. En lugar de tomar mi pedido de bebidas en el acto, había un plato de bistec con guarnición y postre en mi mesa. acompañado de un vaso de agua únicamente.

Luego, el servicio regular comenzó a servir alimentos y bebidas. Bueno, estábamos en la parte de atrás de la cabaña. Duró y duró. Tardó mucho tiempo en presionar el botón de llamada que no fue respondido.

Después de que todos los pasajeros finalmente habían comido y bebido, finalmente fue mi turno. Bruscamente moví mi dedo en un bistec congelado y le pedí a la anfitriona que limpiara el plato. Me disculpé profesionalmente y ofrecí una alternativa de los menús regulares. A favor de los niños, elegí el plato de pollo y me pedí una copa de champán Piper Heidsieck Vintage 2012, que a su vez no estaba en el carrito y había que traerlo primero de la cocina.

Además de limpiar mi mesa y volver a llenar mi bebida, estos eran todos los servicios que aún eran posibles en un vuelo de dos horas y once minutos.

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | Sistema de entretenimiento a bordo

Singapore Airlines también ofrece el sistema de entretenimiento completo en este corto vuelo a Denpasar. Muchas películas y series para jóvenes y mayores se proyectan en la gran pantalla inclinable. Esto también incluye algunas de las películas populares actuales y también hay algunas opciones de idioma alemán.

Además, el tiempo puede pasar con juegos y música del IFE. Todo puede controlarse a través de la propia pantalla o del mando a distancia del asiento y disfrutarse con unos auriculares con cancelación de ruido.

Singapore Airlines Business Class Boeing 787 de Singapur a Bali-Denpasar | Comentario del boletín de Frankfurt

Definitivamente no era la Singapore Airlines que me gustaba. Pero, ¿es porque no se sirvió una bebida con la comida y se sirvió directamente a la tripulación? No creo en eso. Para mí, esto suena como un concepto de servicio subóptimo.

Tampoco le doy una calificación negativa por el hecho de que presionar el botón de llamada en medio del servicio quedó sin respuesta. La tripulación estaba ocupada distribuyendo comida desde el vagón.

Bueno, es un poco estúpido que no se brinde un servicio de 5 estrellas aquí, pero aún puedes pasar 2 horas volando con menos comodidad. Para entender esto, simplemente siéntese en un asiento de clase ejecutiva dentro de Europa. Así que realmente me estaba quejando aquí en lo alto.

