Eventos MotoGP 2025: ¿Plan B Flatrock para Argentina? / MotoGP

No es ningún secreto que el futuro operador de MotoGP, la empresa estadounidense Liberty Media, es la que apuesta por la mayor cantidad de carreras en Estados Unidos. Pronto podría llegar una nueva pista de carreras Flatrock a Tennessee.

Con la publicación del calendario provisional de MotoGP para 2025, ya se han producido cambios iniciales en la compleja estructura de eventos, que ahora cuenta con 22 eventos. El regreso al GP de Argentina es un hecho, pero basándose en experiencias pasadas también se baraja un sustituto.

Después de que el Gran Premio de Argentina de 2024 tuviera que ser eliminado del calendario anual por varias razones, pero sobre todo por la inestabilidad financiera, la situación en Sudamérica se dice que se ha estabilizado. La titular de derechos Dorna y los activistas apoyan el regreso de Río Termas del Hondo. Al igual que en los grandes mercados asiáticos, aquí la movilidad sobre dos ruedas es muy importante. Un espectáculo sostenido en forma de MotoGP redunda en interés de la industria del motociclismo en su conjunto.

Si todavía existen obstáculos importantes para la implementación, debería existir un plan de acción B. Una posible opción es la nueva instalación de Flatrock Motorsport en el estado estadounidense de Tennessee. Flatrock se ve a sí mismo como un centro de experiencias de deportes de motor XL para clientes adinerados que viajan principalmente en cuatro ruedas. Sin embargo, los eventos de carreras en todas las categorías se centran en la comercialización del sistema y están previstas sinergias relevantes por parte de la FIA y la FIM.

La pista de carreras, una instalación de varios carriles alrededor de un circuito de GP de aproximadamente 4,2 kilómetros, fue diseñada por el Papa Hermann Dilke. La instalación está ubicada entre Nashville y Knoxville en Tennessee y está relativamente cerca del estado de Texas. El GP de Estados Unidos se disputará en Austin el 30 de marzo de 2025, 14 días antes en el calendario que el GP de Argentina.

Desde el punto de vista logístico, Flatrock es una opción prometedora. La empresa estadounidense de marketing deportivo Liberty Media, nueva propietaria de Dorna a partir de 2025, pretende fijar a medio plazo una segunda fecha en Estados Unidos, por lo que la atención se centra en las instalaciones del centro de Tennessee. El problema potencial: la pista plana existe, pero aún no es lo suficientemente funcional como para manejar de manera confiable un gran evento de carreras. Las primeras ruedas no volverán allí hasta 2024, pero hasta la fecha la instalación no tiene experiencia en albergar carreras, y mucho menos eventos internacionales.

Para marzo de 2025, el plan operativo podría ser un punto de referencia para matar el tiempo. Pero no parece descartable un evento de MotoGP en Flatrock/Tennessee con posibilidades ilimitadas.

Calendario provisional de MotoGP 2025:

Buriram, Tailandia: del 28 de febrero al 2 de marzo

Termas, Argentina: 14 al 16 de marzo

Estados Unidos, Texas: 28 al 30 de marzo

Qatar, Doha: 11 al 13 de abril

España, Jerez: 25 al 27 de abril

Francia, Le Mans: del 9 al 11 de mayo

Inglaterra, Silverstone: 23 al 25 de mayo

España, Aragón: 6 al 8 de junio

Italia, Mugello: del 20 al 22 de junio

Assen, Países Bajos: 27 al 29 de junio

Alemania, Sachsenring: del 11 al 13 de julio

República Checa, Brno: del 18 al 20 de julio

Austria, Spielberg: del 15 al 17 de agosto

Balaton, Hungría: 22 al 24 de agosto

España, Barcelona: del 5 al 7 de septiembre

Italia, Misano: del 12 al 14 de septiembre

Japón, Moteki: 26 al 28 de septiembre

Lombok, Indonesia: del 3 al 5 de octubre

Australia, Phillip Island: del 17 al 19 de octubre

Sepang, Malasia: 24 al 26 de octubre

Portimão, Portugal: del 7 al 9 de noviembre

Valencia, España: 14 al 16 de noviembre

Pruebas de invierno de MotoGP 2024/2025:

Test de MotoGP en Valencia: 19 de noviembre

Shakedown de Sepang*: del 31 de enero al 2 de febrero

Test de MotoGP en Sepang: del 5 al 7 de febrero

Prueba de MotoGP en Buriram: 12 y 13 de febrero