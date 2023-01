Evolución: cuatro rasgos esenciales: ¿alguno se aplica a usted?

wCarámbanos, apéndice, cóccix: Has acumulado muchos huesos, órganos y estructuras en tu cuerpo que ya no realizan ninguna función. Los biólogos evolutivos llaman a estos rasgos “básicos”. Sin embargo, algunas personas también tienen atavismo, una característica anatómica que (casi) desapareció durante la evolución.

De inusual a extraordinario, le traemos cuatro características distintas. ¿Alguno también se aplica a ti?

10 a 58 por ciento: tienes un bulto en la oreja de Darwin

¡Aquí está el chichón en la oreja de Darwin! Fuente: Unsplash / Taisiia Shestopal

Probablemente necesitará un espejo para detectar esta característica: es el pabellón auricular de Darwin, un proceso cartilaginoso en el borde exterior del pabellón auricular.

El mango lleva el nombre del “padre de la evolución” Charles Darwin. Interprete la joroba de la oreja como restos de orejas puntiagudas como las de otros mamíferos. El escultor británico Thomas Woolner notó por primera vez la circunferencia de la oreja. Como el apéndice de una de sus esculturas, se lo contó al naturalista.

No está claro qué función podría desempeñar la cifosis. Una cosa es segura: el rasgo ahora es raro en humanos: atavismo, en otras palabras. resultados pasados estudios mostró que alrededor del 10,5 por ciento de los adultos en España, el 40 por ciento de los adultos en la India y el 58 por ciento de los niños en Suecia tienen un proceso cartilaginoso en uno o ambos oídos. Los números globales no están disponibles actualmente.

20 a 25 por ciento: tiene menos de cuatro muelas del juicio

¡Ay mejilla! Para muchos, las muelas del juicio causan dolor e incomodidad. Fuente: Unsplash / Jonathan Borba

¡Ay, muelas del juicio! Son como pequeños alborotadores en sus bocas. Los que tienen entre 18 y 24 años generalmente se atreven a piratear, si es que lo hacen. Los cuatro dientes posteriores a menudo no encajan en una fila de dientes. Se dan la vuelta, se inflaman y causan molestias. Entonces es hora de abrir la boca, cerrar los ojos y seguir adelante: es necesario extraer las muelas del juicio.

La razón de la falta de espacio es la evolución. La mandíbula humana se ha vuelto más pequeña a lo largo de los milenios, y la cantidad de dientes también puede haber disminuido. Sin embargo, los humanos hemos conservado las cuatro muelas del juicio, al menos entre el 75 y el 80 por ciento de nosotros.

El resto de la población tiene suerte: solo tienen una, dos o tres muelas del juicio y, en algunos casos, no tienen muelas. Esta publicación aparece en 2015. revisión de literatura A partir de más de 1.000 estudios.

10 a 15 por ciento: Falta este acorde en tu muñeca

Un poco pálido, pero el músculo palmar longus también es visible aquí. Fuente: Unsplash / Hassan Weller

¡Para reconocer el siguiente rasgo, se necesita experiencia subjetiva! Paso 1: Extiende tu antebrazo boca arriba sobre una superficie plana. Paso 2: Presiona tu pulgar contra tu dedo meñique e inclina tu mano ligeramente hacia ti. ¿que ves?

Si aparece un mechón delgado en la parte delantera de la muñeca, esto indica que se ve el palmar largo. Si no, usted es una de las pocas personas que ha perdido un tendón en uno o ambos brazos.

Si tienes o no músculo, según un estudio de la revistaRevista de cirugía de la mano“Técnicamente, las fuerzas no hacen ninguna diferencia. El palmar largo se ha vuelto no funcional, al menos en los humanos. En la cirugía plástica reconstructiva, el tendón a menudo se extrae y se usa en otro lugar.

Es diferente con los mamíferos, que usan mucho sus patas delanteras. Como lémures balanceándose de rama en rama. Sus músculos todavía están en uso vigoroso y, por lo tanto, son significativamente más largos y más desarrollados que, por ejemplo, los chimpancés, los gorilas o los humanos.

Menos de 40 casos: Nacido con un gallo humano

En la cuarta semana de embarazo, los embriones humanos se parecen mucho a los embriones de otros vertebrados. Tienen una cola de diez a doce vértebras. En animales como ratones o gatos, se desarrolla una cola funcional a partir del apéndice. No en monos y humanos: la muerte celular preprogramada ocurre en las vértebras caudales. Solo queda el cóccix para empezar.

Con los gatos no puedes pensar en una cola, ¡con los humanos no puedes pensar en eso! Fuente: Unsplash / Jason Leung

Al máximo Sin embargo, un error en el código rara vez impide este proceso, y un bebé nace con cola. Suena loco, pero es realmente real. El atavismo generalmente se extirpa quirúrgicamente en la infancia para prevenir posibles problemas de salud. Hasta la fecha, se han documentado menos de 40 casos, según un caso Caso de estudio De 2012. Sospechamos que no eres uno de ellos.

Pero tengas o no estas cuatro características, ¡eres una maravilla genética! Y quién sabe: ¿tal vez tienes una de estas raras cualidades?