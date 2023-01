Pastillas de vitaminas: qué pastillas son útiles en invierno.

de: Eric Helleser

Las vitaminas son especialmente importantes en invierno. Tres pastillas en particular son útiles. Pero cuidado: muchos toman pastillas de vitaminas que no hacen nada.

Importante: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95 por ciento de la población en Escandinavia tiene deficiencia de vitamina D a principios de otoño. Esto se debe a la falta de luz solar. La deficiencia se puede compensar con tabletas. Incluso en Alemania, donde la mayoría de las personas, como muestran estudios representativos, reciben suficientes vitaminas, a la gente le gusta tomar pastillas. Pero, ¿es realmente necesaria la píldora?

Tabletas de vitaminas: la vitamina D y el ácido fólico tienen sentido como tabletas

“Tenemos dos vitaminas que hemos descubierto que escasean”, explicó recientemente el profesor Gerhard Rickemer del Instituto Max Rubner en Karlsruhe. funk alemán Se refirió al estudio del consumo nacional. Se trata de vitamina D, que es donada principalmente por la luz solar, y ácido fólico.

Dado que la vitamina D no se encuentra en ninguna fuente de alimentos naturales, muchas personas toman tabletas de vitaminas. Eso no es irrazonable en este punto, especialmente en el invierno. Sobre todo porque muchos médicos consideran que una dosis diaria más alta de vitamina D es beneficiosa.

Tabletas de vitaminas: la B12 también es una opción para los veganos

La situación es similar con el ácido fólico. Muchos alemanes generalmente sufren de escasez de la “vitamina para bebés”. Es especialmente importante que las mujeres embarazadas protejan a un bebé que nace con anomalías en la columna vertebral y la médula espinal. Aunque el ácido fólico (también ácido fólico) se encuentra en legumbres y vegetales verdes, los expertos recomiendan tabletas multivitamínicas dependiendo de la situación.Después de todo, el ácido fólico es necesario para la formación de sangre, la división celular y los procesos de crecimiento.

La racionalidad de la toma de comprimidos multivitamínicos depende principalmente de la gravedad de la deficiencia. Los expertos están de acuerdo. La suplementación en forma de píldoras no debería ser la norma, pero cuando el suministro es muy escaso, parece inevitable dar suplementos vitamínicos. Para los veganos, esto también requiere vitamina B12.

El número de vegetarianos en Alemania está aumentando. Casi tres millones de personas no comen productos animales en absoluto. Sin embargo, lo que una dieta puramente vegetariana no cubre es la vitamina B12, que es un componente importante para la división celular, la formación de sangre y el funcionamiento del sistema nervioso, por lo que los médicos y expertos veganos recomiendan tomar tabletas de vitaminas. Sin embargo, las píldoras de B12 definitivamente no son necesarias para todos como suplemento.

Algunas píldoras multivitamínicas son innecesarias en el invierno; probablemente no necesite estas píldoras

Estas tres vitaminas, que pueden ser beneficiosas para proporcionar a través de complementos alimenticios, no son las únicas vitaminas que se consumen diligentemente en Alemania. Entre las decenas de millones de alemanes (58 por ciento de la población) que dependen de las tabletas de vitaminas, algunos también toman vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B3 y vitamina B3 en forma de tabletas. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es del todo necesario, ya que las vitaminas están bien cubiertas por los alimentos convencionales, como demuestra la siguiente lista.

vitamina a Las zanahorias, las calabazas, los albaricoques, la col rizada, la lechuga y las espinacas contienen carotenoides, que son precursores de la vitamina A. Lo mismo se aplica a los productos lácteos. La vitamina A en sí se encuentra en el hígado y los huevos, entre otras cosas.

Las zanahorias, las calabazas, los albaricoques, la col rizada, la lechuga y las espinacas contienen carotenoides, que son precursores de la vitamina A. Lo mismo se aplica a los productos lácteos. La vitamina A en sí se encuentra en el hígado y los huevos, entre otras cosas. Vitamina C Ejemplos de alimentos que son particularmente ricos en vitamina C: bayas de espino amarillo (jugo), pimientos, grosellas negras y perejil.

Ejemplos de alimentos que son particularmente ricos en vitamina C: bayas de espino amarillo (jugo), pimientos, grosellas negras y perejil. vitamina e : aceites vegetales (especialmente aceite de germen de trigo, aceite de girasol y aceite de colza), frutos secos (como cacahuetes, avellanas, especialmente almendras), verduras de hoja verde como espinacas y brócoli

: aceites vegetales (especialmente aceite de germen de trigo, aceite de girasol y aceite de colza), frutos secos (como cacahuetes, avellanas, especialmente almendras), verduras de hoja verde como espinacas y brócoli vitamina B3 : especialmente pescado (por ejemplo, sardinas) y legumbres (por ejemplo, guisantes) pueden ayudar, pero también cacahuetes, hígado de ternera y champiñones.

: especialmente pescado (por ejemplo, sardinas) y legumbres (por ejemplo, guisantes) pueden ayudar, pero también cacahuetes, hígado de ternera y champiñones. vitaminasUna dieta equilibrada es lo mejor y lo más importante. Las grosellas, el brócoli, la col rizada y el kiwi en particular son auténticas bombas vitamínicas

