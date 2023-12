Ex Ministro de Asuntos Exteriores: Joschka Fischer pide una mayor disuasión para Rusia, incluidas las armas nucleares

Joschka Fischer insta a Europa a armarse. Los arsenales nucleares de Francia y Gran Bretaña no son suficientes. El político verde también se queja del creciente antisemitismo. Alemania no ha logrado exigir ciertos valores a los inmigrantes.

DrEl ex ministro federal de Asuntos Exteriores, Josef “Joschka” Fischer, pidió a Europa que se dote de armas nucleares. “La Unión Europea necesita su propia disuasión nuclear”, afirmó Fischer. En una entrevista con “Zeit Online”. “El mundo ha cambiado y Putin también está trabajando en el chantaje nuclear”.

El Partido Verde de Fischer ha estado estrechamente asociado con la resistencia al armamento nuclear desde su fundación. “Espero que Estados Unidos y Europa sigan conectados”, dijo el hombre de 75 años. ¿Pero qué pasará si Donald Trump es reelegido? Incluso con este escenario en mente, Europa debe plantearse seriamente esta pregunta. Los arsenales de Francia y Gran Bretaña no son suficientes “como respuesta al cambio de situación”.

Fisher pidió al gobierno federal que invierta en armamento con armas convencionales. “Necesitamos restaurar nuestra capacidad de disuasión”, añadió. Mientras tengamos una vecina Rusia que siga la ideología imperial de Putin, no podemos prescindir de disuadir a esta Rusia. Pero no podremos lograrlo mediante el control de la deuda y presupuestos equilibrados”.

El Partido Verde se pronunció a favor de continuar con la ayuda a Ucrania: “Ucrania tiene una importancia crucial para Europa y Alemania. La ideología de Putin es: el poder decide, no la ley. Si prevalece este pensamiento, podemos olvidarnos de Europa. En este sentido, es un montón de infierno”.

“Me avergüenzo de nuestro país”

En la entrevista, el exsecretario de Estado también abordó el antisemitismo rampante en este país. El político verde afirmó que “no cree que sea posible” lo que ha ocurrido en la República Federal en las semanas posteriores al ataque de Hamás a Israel hasta la fecha. “Los padres judíos deberían tener miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Los hogares judíos están pintados con la estrella de David. En las paredes de las casas hay escritos lemas antiisraelíes y antijudíos. “Me siento avergonzado de nuestro país”.

Fischer criticó a Alemania por no exigir valores como distanciar claramente el antisemitismo de los inmigrantes. “Nuestro país siempre ha estado abierto a los refugiados, pero cometimos un error: no definimos lo que significaba querer vivir aquí”.

“Somos el país que hizo posible Auschwitz. Eso tiene un gran peso en su historia y se enfrenta a esa historia. Y eso tiene consecuencias para todos los ciudadanos. Cualquiera que no entienda esto ha elegido el título equivocado”, continuó Fischer. Nunca he entendido por qué no estamos a la altura de nuestros valores”. “Los valores de la Ley Fundamental, con mayor fuerza”.