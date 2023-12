Noticias de Israel ++ Hamás bombardea Tel Aviv con una andanada de cohetes ++

“Hamás no es sólo una organización terrorista, es una ideología”.

DrEl brazo armado del movimiento islámico extremista Hamás anunció que había disparado una andanada de cohetes contra Tel Aviv en respuesta a los continuos ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Esto es lo que informaron las Brigadas Al-Qassam.

La televisión israelí informó que se dispararon diez proyectiles desde la Franja de Gaza hacia la zona de Tel Aviv. Los paramédicos informaron que un joven de 22 años resultó herido por fragmentos de misil en la ciudad de Cholon, al sur de Tel Aviv.

Según informes de los medios palestinos, las fuerzas israelíes están lanzando ataques aéreos y de artillería a gran escala en toda la Franja de Gaza. Entre otras cosas, la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, fue atacada, informó la agencia de noticias Shehab, pro-Hamás.

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

7:37 am – El ejército israelí continúa bombardeando la Franja de Gaza

El domingo, el ejército israelí continuó bombardeando objetivos en la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo por la mañana que aviones de combate y helicópteros atacaron “objetivos terroristas” durante la noche, incluidos corredores de túneles, centros de mando y depósitos de armas. Además, un dron de combate, controlado por fuerzas terrestres, apuntó y eliminó a cinco terroristas de Hamás. El día anterior, unidades navales israelíes habrían atacado también “objetivos terroristas” de Hamás y rodeado el despliegue de fuerzas terrestres. Estos objetivos incluían infraestructura terrorista, buques de guerra y armas pertenecientes a Hamás.

05:49 AM – La zona de amortiguamiento planificada por Israel en Gaza está sin fuerzas israelíes

Un funcionario israelí confirma los planes del ejército israelí de establecer una zona de seguridad dentro de la Franja de Gaza después de la guerra, pero aclara que no incluirá a las fuerzas israelíes en el lado palestino de la frontera. Esto es lo que informó el sitio web “Times of Israel”. Con ello se pretende garantizar que Hamás no pueda acercar ninguna capacidad militar a la frontera. Estados Unidos está en contra de esa zona de amortiguamiento.

5:10 am – Israel anunció el asesinato de dos soldados más en Gaza

El ejército israelí anunció la muerte de dos soldados más que murieron mientras luchaban contra militantes de Hamas en la Franja de Gaza. Los dos soldados tenían 20 y 25 años.

04:00 – Gran Bretaña ayuda a Israel a buscar rehenes

Gran Bretaña apoya a Israel en su búsqueda de rehenes que siguen en manos de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. El gobierno británico dijo: “En apoyo de la operación de rescate de rehenes en curso, el Ministerio de Defensa del Reino Unido realizará vuelos de reconocimiento sobre el Mediterráneo oriental, incluidas operaciones en el espacio aéreo sobre Israel y Gaza”. Los aviones de vigilancia están desarmados y se utilizan exclusivamente para localizar a los rehenes. Agregó que a las autoridades responsables sólo se les transmitirá información relacionada con el rescate de los rehenes.

23:10 – Los civiles en el centro de la guerra de Gaza

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, subraya la necesidad de proteger a los civiles en la Franja de Gaza. “En este tipo de batalla, la población civil es el centro de atención. Cuando se les empuja a los brazos del enemigo, se cambia la victoria táctica por la derrota estratégica”, dice Austin. “He dejado claro en repetidas ocasiones a los dirigentes israelíes que Proteger a los civiles palestinos en la Franja de Gaza es una responsabilidad moral y una necesidad estratégica” al mismo tiempo.

22:55 – Fin temporal de las negociaciones para la liberación de más rehenes

Por tanto, las negociaciones para un nuevo alto el fuego en la guerra de Oriente Medio han llegado a un callejón sin salida. Israel interrumpió el sábado las conversaciones sobre otro alto el fuego en Qatar. El gobierno israelí anunció la retirada de la delegación del Mossad. El movimiento extremista islámico Hamás no cumplió su parte del acuerdo y no liberó a todos los niños y mujeres incluidos en la lista acordada.

Israel pidió a Hamás que libere a 17 mujeres y niños que siguen detenidos en la Franja de Gaza. El Ministro de Defensa israelí, Joao Galante, afirmó que Hamás no había cumplido su promesa de liberar a estos rehenes.

22:10 – Hamás bombardea Tel Aviv con una andanada de cohetes

21:30 – Según Netanyahu, Israel quiere continuar la guerra contra Hamás hasta que se logren todos los objetivos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que continuará la guerra contra la organización extremista islámica palestina Hamás en la Franja de Gaza “hasta que logremos todos nuestros objetivos”. Añadió que esto incluye la liberación de todos los rehenes israelíes y la eliminación de Hamás. La continuación de la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza es “indispensable”.

“Nuestros soldados se estaban preparando para lograr una victoria completa sobre Hamás durante los días del alto el fuego”, dijo Netanyahu en su primera conferencia de prensa desde el final del período de calma de siete días con Hamás el viernes.