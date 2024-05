Excanciller ruso con graves acusaciones contra Putin

Página principal Política

de: Tadhg Nagel

El presidente ruso Vladimir Putin cree que la OTAN lo ha traicionado. © Imago/Valery Sharifulin

Según Putin, la OTAN se está expandiendo ilegalmente hacia el este. El ex Ministro de Asuntos Exteriores ruso no está de acuerdo. ¿Qué promesa en 1990?

MOSCÚ – Al presidente ruso Vladimir Putin no le ha gustado recordarnos que la OTAN ha incumplido su promesa de no expandirse hacia el este, y no sólo desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Ahora Andrei Kozyrev, ex ministro de Asuntos Exteriores ruso, se opone firmemente a esto. Según él, la promesa de ampliación de la OTAN nunca existió. Kozyrev dijo al periódico ucraniano que “no era cierto” que hubiera confirmaciones Correo de Kyiv.

Kozyrev dijo al periódico que a pesar de una extensa investigación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia durante su mandato como ministro, su equipo no pudo encontrar ninguna evidencia de que Washington le hubiera hecho tal promesa a Mikhail Gorbachev. Y añadió: “Cuando era Ministro de Asuntos Exteriores, intentamos encontrar un rastro de esto en los archivos y fracasamos. Gorbachov negó posteriormente haber recibido algún tipo de garantía. El ex ministro de Asuntos Exteriores continuó: “Hasta donde yo sé, esto es una completa tontería”. Una afirmación que contradice completamente a Putin.

“Complejidades y estereotipos sobre la amenaza rusa”: Putin afirma que la OTAN está equivocada

Poco antes del ataque ruso a Ucrania el 24 de febrero de 2022, Putin aclaró en un discurso su posición sobre la expansión oriental de la OTAN. Afirmó que Estados Unidos había confirmado verbalmente en 1990 que la reunificación alemana no se produciría. Ampliar la OTAN hacia el este conduciría. Además, Estados Unidos dijo en ese momento que la adhesión de los países de Europa Central y Oriental a la OTAN mejoraría las relaciones. Pero según Putin, ocurrió todo lo contrario. Según el presidente ruso, los nuevos Estados miembros trajeron a la alianza transatlántica sus “complejos y estereotipos sobre la amenaza rusa” e insistieron en ampliar su potencial de defensa.

¿Quién es Andréi Kozyrev? Andrei Kozyrev tuvo una carrera diplomática, primero en la Unión Soviética y luego en Rusia, antes de ser finalmente nombrado ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Boris Yeltsin; Cargo que ocupó entre 1992 y 1996. Hoy vive fuera de Rusia.

Para Putin, atacar a Ucrania era un paso lógico. Después de todo, la posible membresía de Ucrania en la OTAN era una “amenaza directa a la seguridad de Rusia”, por lo que había que tomar medidas, dijo el presidente ruso en vísperas de la invasión. Esta no era la primera vez que se hacía una acusación de este tipo. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, Putin afirmó que Occidente estaba rompiendo su promesa de no ampliar la OTAN hacia el este. A los predecesores de Putin en el poder también les gustaba quejarse de esta promesa incumplida: ¿es cierto?

A la OTAN se le permite expandirse hacia el este y Rusia ha ratificado un tratado a tal efecto.

Según la historiadora Marie-Elise Sarot, “la cuestión de la historia de la expansión de la OTAN debe separarse en cualquier caso de la cuestión de Ucrania”, como ocurre con Austria. acortamiento masculino. Sin embargo, es difícil determinar exactamente qué sucedió en ese momento. La verdad se encuentra en algún punto del espectro entre el sentimiento de traición por parte de la Unión Soviética y la afirmación de Estados Unidos de que el tema nunca surgió en ese momento. Lo que es seguro es que el llamado contrato dos más cuatro existe de forma jurídicamente vinculante. Esto demuestra que a la OTAN se le permite expandirse “más allá de la línea del frente de la Guerra Fría” hacia el este.

¿Qué es el llamado contrato de dos más cuatro? El Tratado Dos más Cuatro, oficialmente conocido como “Tratado de solución final con respecto a Alemania”, se firmó en Moscú el 12 de septiembre de 1990. Fue un paso decisivo hacia la reunificación alemana y fue aplicado por los dos estados alemanes, el Se negociaron y firmaron acuerdos con la República de Alemania (Alemania Occidental) y la República Democrática Alemana (Alemania Oriental), así como con las cuatro potencias ocupantes de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Los puntos importantes fueron: soberanía alemana: El tratado puso fin a los derechos aliados en Alemania y estableció la plena soberanía de una Alemania unificada.

Regulaciones fronterizas: Alemania confirmó sus fronteras existentes, particularmente la frontera de Oder-Neisse con Polonia, y abandonó sus reclamos territoriales.

Retirada de fuerzas: Las fuerzas soviéticas debían retirarse del territorio de la antigua República Democrática Alemana en 1994, mientras que las fuerzas aliadas podían permanecer en Alemania Occidental.

Restricciones militares: Alemania se comprometió a no poseer ni producir armas NBQ (nucleares, biológicas y químicas) y a limitar el tamaño de sus fuerzas armadas a 370.000 soldados.

Membresía de la OTAN: A Alemania se le permitió seguir siendo miembro de la OTAN, pero se acordó que no se estacionarían fuerzas extranjeras de la OTAN ni armas nucleares en el territorio de la antigua República Democrática Alemana.

Acuerdo de paz final: El tratado representó el acuerdo final con respecto a Alemania y reemplazó el tratado de paz formal perdido después de la Segunda Guerra Mundial.

Moscú “no sólo firmó este tratado, no sólo lo ratificó, sino que también recibió los subsidios asociados con él”; Dijo el historiador. Según las fuentes, el entonces secretario de Estado estadounidense, James Baker, le dijo a Gorbachov durante las negociaciones: “¿Qué tal si liberamos a la mitad de la República Democrática Alemana?” Nos gustaría decirles que la OTAN no se está expandiendo “ni un centímetro” hacia Europa del Este”. Sin embargo, esto fue un juego puramente mental. Sin embargo, George H.W. Bush no estaba dispuesto a asumir tal compromiso. Afirme que “se inclinó demasiado fuera de la ventana”.

La OTAN se comprometió voluntariamente: ¿Se dejó deliberadamente a Gorbachov en una creencia equivocada?

Es cierto que existe algo llamado Acta Constitutiva OTAN-Rusia de 1997. Esto estipula que ni armas nucleares ni grandes contingentes de fuerzas de la OTAN serán estacionados en los nuevos estados miembros de la OTAN en Europa del Este. Las dos partes también se comprometieron a respetar la soberanía de todos los países. Sin embargo, según Sarot, esta ley básica “no es un contrato, es decir, no es jurídicamente vinculante”.

En cuanto al periodista Andreas Zummach, que trabajó como corresponsal de las Naciones Unidas entre 1988 y 2020, tiene una visión diferente de los acontecimientos. taz Él era. En una publicación de blog sobre las noticias. Servicio adicional Se refiere a documentos secretos de los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según estos documentos, Gorbachov fue “inducido” deliberadamente a “creer” que las afirmaciones de Baker eran veraces. Al mismo tiempo, los círculos gubernamentales occidentales ya estaban pensando en ampliar la OTAN hacia el este. Sin embargo, según Szomach, fue sin duda un “error literal” que Gorbachov “no recibiera por escrito las promesas que hizo en febrero de 1990”. (Tennesse)