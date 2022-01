Excandidato Bulent Ceylan con conmovedora declaración de amor

Bulent Ceylan sorprende con declaración pública de amor a su esposa.Foto: Imágenes de Imago / Thomas Bartella

Bulent Ceylan es uno de los comediantes más famosos que trabajó en este campo. Alemania Él tiene que exhibir. Después de aparecer en programas de televisión como “Quatsch Comedy Club” o “Ottis Schlachthof”, el nativo de Mannheim se dio a conocer a un público más amplio a más tardar en 2011, cuando RTL le dio su propio formato con “Die Bülent Ceylan Show”. La serie tuvo un total de cinco temporadas. Bulent también pudo sumar un hit con su participación en la primera temporada de “The Masked Singer”: Como un ángel, llegó a la final y se llevó el tercer lugar.

Sin embargo, no se sabe mucho sobre la vida privada de la señora de 46 años. Todo lo que se sabe es que Bulent ha estado casado con la australiana Radine desde 2007. No está claro cuántos niños Estos dos. Lo único seguro es que Bulent tiene una hija mayor. para él familia Mantiene al actor de ‘Piss Off, Snow White’ fuera del ojo público – Pero ahora el comediante hizo una excepción y le dedicó una excepción a su esposa entrevista Palabras amorosas. También reveló por qué nunca vio a su esposa a su lado.

Bulent Ceylan habla amablemente de su esposa

En su libro “Accede. Pero ¿dónde has estado?” Lanzado el año pasado, llama a su esposa su “gran amor”. Y en una entrevista con “Bunte” se emocionó:

“Tiene mucha confianza y carisma. Siempre dice: ‘Si él quiere hacerlo, lo hará así’. No me controla y me deja hacer mi trabajo”. READ Estados Unidos: Travis Scott - Pánico masivo y ocho muertos en el Festival Astroworld en Texas

Por eso, nunca sospecha cuando Bulent está fuera durante mucho tiempo, por ejemplo, como parte de una gira. Los celos no parecen importarles.

Pero, ¿por qué nunca se le vio en público con su esposa? “Tengo una esposa hermosa y estoy muy orgulloso de ella. Pero ella no quiere publicitarlo y eso también me encanta”., es para explicar. Pero esta decisión no tiene por qué durar para siempre, pues en ese contexto agregó: “Quizás más adelante, cuando los niños estén fuera de la casa”.

“Tengo una hija mayor…”

La última vez que Bulent habló abiertamente de su familia fue en una entrevista de 2018 con ‘Bild’. En la conversación, proporcionó información sobre él. vida gorra: “Desde que tengo hijos, sé para qué trabajo, por qué vivo para eso, y finalmente cuando tienes hijos, tienes que darte cuenta: en la casa, eres un padre. No les importa quién eres. Entonces tienes que ponerte de rodillas porque quieren jugar a los caballos contigo”.

Y en 2020, cuando estaba en el equipo asesor de la segunda temporada de “The Masked Singer”, reveló detalles sobre su hija. Cuando Sarah Engels interpretó el esqueleto del éxito “Chandelier” de Sia, tuvo que contener las lágrimas y explicó el motivo de sus arrebatos de la siguiente manera: “Todavía tengo una hija mayor, esta es una de sus canciones favoritas. La asocio mucho con eso”. Cuando Sonia Zitlow agregó que no la había visto en mucho tiempo, Bulent de repente se quedó en silencio.

(SWI)