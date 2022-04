Excelente nivel para las camionetas con techo alto: el elegante Mercedes Clase T – Citan

Ya fuera una camioneta o una camioneta de techo alto para la familia, la Mercedes Citan no pudo establecerse como la favorita de los compradores. Eso cambiará con la Clase T, la mejor versión de la Citan. Los materiales de calidad, los colores elegantes y la tecnología inteligente finalmente deberían dejar claro el reclamo premium.

Mercedes Clase T: ¿qué es? Los que conocen la serie de Stuttgart se preguntarán esto. Bueno, es un intento de elevar el Citan simple y realmente no querido a un nivel al que está acostumbrado el fabricante premium. Porque la camioneta, que se originó de la cooperación con Renault y se basa en el Kangoo, realmente no pudo establecerse como un automóvil familiar.

El color exterior Rubellit Red está reservado exclusivamente para la Clase T. (Foto: Mercedes)

Así, el primer encuentro con el nuevo Mercedes Clase T con la nueva pintura metalizada Rubellit Red revela una clara diferencia con respecto a su pariente, la Citan Tourer, que se presentó hace un año. Solo está disponible para lo que ahora es la camioneta de techo alto más familiar. Algunos otros detalles revelan el alto nivel de la Clase T. Los espejos y los guardabarros se muestran en el color de la carrocería, lo que los distingue claramente de los complementos negros de la Serie Citan.

mi casa interior

Una primera inspección del interior revela más detalles que distinguen claramente a la Clase T de la Citan. Los coloridos elementos decorativos que van desde el negro brillante hasta el plateado y el amarillo limonita aseguran un aspecto completamente diferente al de un simple vehículo de trabajo. Los clientes tampoco encontrarán la tapicería “Artico” asociada con la línea de herrajes “Style” de alta calidad, que es de piel sintética, tampoco en la Citan. La doble costura decorativa completa la sofisticada impresión de la Clase T.

El Mercedes Clase T ofrece una capacidad de almacenamiento de 2390 litros. (Foto: Mercedes)

Y todas estas bonitas adiciones no impiden que la camioneta sea lo más práctica posible en la versión más noble. Se pueden guardar hasta 2.390 litros de equipaje a través de las puertas laterales correderas, portón trasero en los portones traseros o puertas de ala de gaviota (según preferencia). Alternativamente, el beneficio de valor Pro ofrece hasta siete asientos en una versión con mayor distancia entre ejes. También se pueden transportar hasta 1.500 kilogramos en el gancho opcional, lo que convierte a la Clase T en una primera clase. Y, por supuesto, hay muchos estantes y mesas plegables en la segunda fila, que también tiene mucho espacio para las piernas. Además, se pueden instalar tres asientos para niños.

Muchas características opcionales

Mercedes ha donado el sistema de control de voz flexible “Hey Mercedes” del camión, con el que puede hablar libremente sin tener que usar oraciones redactadas apropiadamente para mejor. La pantalla de 7 pulgadas ubicada de manera prominente en la consola central enfatiza la era digital. También conviene tener iluminación ambiental en ocho colores seleccionables. A su vez, el grupo de instrumentos con clásicos mecánicos como el velocímetro y el velocímetro parece casi obsoleto.

El interior de la Clase T se ha utilizado en materiales de alta calidad. (Foto: Mercedes)

Para que no haya malentendidos: no está mal y los valores son fáciles de leer. Pero aquellos que esperan un espacio de visualización libremente configurable se desanimarán. Por otro lado, los suabos pueden ofrecer a los clientes, que todavía son numerosos, un conocido disfrute de la publicidad tradicional que se ha convertido en una rareza. Sin embargo, hay al menos una gran pantalla a color entre las escalas. Sin embargo, todavía hay margen de mejora: una pantalla realmente funcional que hasta ahora no figuraba en la lista de características opcionales. A su vez, el volante multifunción que es fácil de agarrar y tiene muchos botones da la impresión de que aquí se puede trabajar mucho.

Por ejemplo, el control de crucero activo, que forma parte de toda una flota de asistentes. La computadora puede tomar la guía longitudinal y lateral si es necesario. La Clase T frena automáticamente en muchas situaciones, incluso en las intersecciones. También hay un sistema de advertencia de cambio de carril activo y un sistema de advertencia de punto ciego. Si lo desea, la Clase T se detiene automáticamente y proporciona una leva de marcha atrás. También ilumina los paisajes nocturnos con faros LED.

Motores para el día a día

Se pueden instalar hasta tres asientos para niños en la parte trasera de su Mercedes Clase T. (Foto: Mercedes)

El tren motriz está orientado objetivamente, con dos motores de gasolina y diésel. Similar a la Citan Tourer, los motores de gasolina de cuatro cilindros desarrollados en cooperación con Renault tienen una capacidad de 102 hp y 131 hp, respectivamente, y consumen entre 6,6 y 7,3 litros cada 100 km en el sistema WLTP. Los motores diésel, también desarrollados con Renault, tienen una cilindrada de 1,5 litros y producen 95 CV y ​​116 CV, respectivamente. Con 5,3 a 5,9 litros cada 100 km, estos cuatro cilindros son naturalmente algo más económicos. Una transmisión manual opcional de seis velocidades o una transmisión automática opcional de siete velocidades con tecnología de doble embrague transmite el par de las máquinas.

Por supuesto, la Clase T también aparecerá en el mercado como un automóvil a batería, pero Mercedes permanece en silencio sobre los datos técnicos. Sin embargo, sería sorprendente que los valores sean diferentes a los del modelo hermano Renault Kangoo. Aquí, Stromer genera 122 hp. La batería de 45 kWh se puede cargar rápidamente con CC o durante la noche con CA.

Es probable que el T-Class, que se lanzará próximamente, sea el último modelo de la colaboración entre Mercedes y Renault, ya que la colaboración finaliza después de una docena de años.