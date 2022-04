A pesar de los cuellos de botella en la entrega de chips: las acciones de Mercedes-Benz finalmente son fuertes: Mercedes-Benz puede aumentar las ganancias dramáticamente – rendimientos de dos dígitos | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

En su negocio principal, el fabricante premium aumentó significativamente sus ganancias en el primer trimestre a pesar de los cuellos de botella persistentes en el suministro de chips y la disminución de las ventas de automóviles. El rendimiento ajustado de las ventas de automóviles aumentó a 16,5 desde un ya sólido 15,8 por ciento en el mismo período del año anterior. DAX Group confirmó el pronóstico del grupo para 2022, para automóviles, el grupo es algo más optimista.

“Nuestro mayor enfoque en los autos lujosos y deseables, combinado con una disciplina continua de costos, nos ha permitido ofrecer resultados sólidos a pesar de los severos vientos en contra”, dijo el director financiero, Harald Wilhelm, citado en el comunicado.

Según más información, las ventas del grupo subieron un 6 por ciento a 34.858 millones de euros en el primer trimestre. El resultado operativo antes de intereses e impuestos aumentó un 11% hasta los 5.229 millones de euros.

Para todo el año, DAX Group, con sede en Stuttgart, confirmó las expectativas de que las ventas en operaciones continuas deberían aumentar ligeramente. El Grupo espera que el resultado operativo esté cerca del nivel del año anterior. En el negocio automotriz, Mercedes-Benz apunta a un límite superior en el carril de retorno de 11,5 a 13,0 por ciento este año después de un buen trimestre.



Al final, la participación de Mercedes-Benz aumentó un 1,54% hasta los 63,88 euros en XETRA. En los últimos meses, el precio ha estado bajo una presión significativa, especialmente con el estallido de la guerra en Ucrania, y solo recientemente se ha recuperado de forma vacilante. El analista José Asumendi del banco estadounidense JPMorgan habló de un trimestre muy sólido. Los resultados de ventas y operativos fueron mejores de lo esperado por él y el mercado. Ahora hay un debate creciente sobre si la administración no debería generar expectativas.



La gerencia no ha llegado a eso: el director financiero, Harald Wilhelm, quiere estar atento debido a algunos de los riesgos. Por otro lado, los altos precios de los autos usados, de los cuales Mercedes se beneficia de los ingresos de alquiler, no es probable que evolucionen favorablemente como en el pasado reciente y, por lo tanto, es probable que disminuyan. “Si los precios de los autos usados ​​están por encima de los precios de lista, es posible que esta no sea una situación a largo plazo”, dijo Wilhelm.



En China, los posibles cierres debido a la pandemia de Covid amenazan con interrumpir la producción en Beijing y las cadenas de suministro. La guerra en Ucrania y la escasez de chips también podrían frenar la producción.



Por último, pero no menos importante, es probable que la inflación provoque un aumento de los costes de materiales, energía y personal más pronunciado de lo que se pensaba a principios de año. Wilhelm dijo en una conferencia telefónica que Mercedes continúa tratando de contrarrestar esto mediante aumentos de precios y recortes de descuentos. Pero esto requiere los productos adecuados. En el primer trimestre, la carga adicional provocada por los mayores precios de las materias primas afectó a cerca de 500 millones de euros.



También es probable que un diagnóstico confirmado sea táctico. Al menos eso es lo que dice el experto Daniel Schwartz del banco de inversión Stifel. Escribió en una evaluación inicial que asume que la administración quiere dejar margen de maniobra para el día del inversor previsto para mayo y los próximos trimestres.

Fráncfort/Stuttgart (Dow Jones/dpa-AFX)

