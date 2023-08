Informe de mercado: Las esperanzas sobre las tasas de interés impulsan el DAX

Informe del Mercado

A partir del: 29/08/2023 a las 18:05

La disminución de las preocupaciones sobre las tasas de interés estadounidenses ha impulsado al DAX, que ahora apunta nuevamente al nivel de 16.000. Y con las nuevas esperanzas chinas, el ánimo en la bolsa ha mejorado significativamente.

La repentina debilidad de la confianza del consumidor estadounidense en el mes de agosto impulsó a los mercados bursátiles por la tarde. El valor del índice de 106,1 puntos fijado por el Conference Board privado estuvo muy por debajo de las expectativas del mercado de 116,0 puntos. “Los consumidores se enfrentan una vez más a precios más altos en general, y a los precios de los alimentos y la gasolina en particular”, dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. El débil sentimiento de los consumidores impulsó las esperanzas sobre las tasas de interés, especialmente en Wall Street, lo que también benefició al DAX.

El índice líder alemán cerró al final de la jornada en 15.930 puntos, un aumento del 0,88 por ciento, marcando el segundo día consecutivo de ganancias. Y, de hecho, ayer, después de una semana anterior débil, en realidad aumentó aproximadamente un uno por ciento hasta alcanzar los 15.793 puntos. El índice MDAX de acciones medianas aumentó un 1,38 por ciento hasta 27.664 puntos.

“Incluso en un agosto estacionalmente débil y con poco ánimo de comprar en verano, el mercado es sorprendentemente resistente a las incertidumbres emergentes”, comentó el analista de mercado Jürgen Molnar de RoboMarkets. Al cruzar la marca de 15.750, el DAX inicialmente devolvió la luz verde al mercado de valores.

Después de una apertura suave, los datos más débiles del Wall Street Conference Board iniciaron el giro alcista. En particular, el Nasdaq, el valor tecnológico sensible a las tasas de interés, se ha beneficiado y actualmente está creciendo alrededor del 2,0 por ciento. El Dow Jones, el principal índice bursátil de referencia, subió un 0,5 por ciento en comparación con el índice de mercado S&P 500 del 1,1 por ciento.

La atención también seguirá centrada en las noticias positivas de China, pero también en más datos económicos a lo largo de la semana. Y los inversores no sólo esperan información en Nueva York de aquellos sobre las tasas de interés adicionales de la Reserva Federal. Sobre todo, los datos del mercado laboral del viernes son, como siempre, un indicador importante.

“Si la cifra resulta más débil de lo esperado, el mercado puede realmente darle la bienvenida”, dijo Joe Saluzzi, gerente de la correduría Themis Trading en Nueva Jersey. “Esto sugeriría que el mercado laboral se está debilitando un poco y que la Reserva Federal tal vez ya no esté subiendo tanto las tasas de interés”.

Por otro lado, la crisis económica que azota China también sigue siendo un tema importante en las bolsas de valores mundiales, aunque por el momento pase a un segundo plano. Ayer en Beijing, el gobierno chino anunció una campaña para apoyar el tambaleante mercado de valores y aumentar la confianza de los inversores en la tambaleante economía. Las autoridades chinas ya han puesto en marcha medidas para promover la vivienda asequible.

También se puede observar un optimismo ligeramente mayor en el aumento de los precios del cobre, metal industrial. Por ejemplo, el precio del metal, importante para la industria de la construcción, subió un 0,8 por ciento hasta 8.419 dólares por tonelada. “Seguimos esperando que los datos más débiles de lo esperado aumenten la posibilidad de un gran paquete de estímulo en China, que creemos que será positivo para los precios de los metales básicos hasta finales de año”, dijeron analistas del Banco Nacional de Australia. .

La moneda única europea saltó gracias a los datos del consumidor estadounidense y actualmente cotiza más de medio centavo a 1,0845 dólares. Sin embargo, últimamente he tenido dificultades frente al dólar. Porque el tipo de interés poco claro de la Reserva Federal, que no excluye nuevas subidas de tipos, está apoyando actualmente a la moneda estadounidense. El Banco Central Europeo fijó el tipo de referencia en 1,0803 (lunes: 1,0808) dólares.

Los datos de precios al consumidor que se publicarán en los próximos días aumentarán la tensión en el mercado de divisas. Las cifras de agosto para Alemania estarán en la agenda el miércoles y para toda la región monetaria el jueves. El mercado todavía duda, como lo decidirá el Banco Central Europeo en su reunión dentro de menos de tres semanas, escribió Commerzbank en un comentario. “Las cifras de inflación que se publicarán a partir de mañana pueden ser decisivas”, añadió.

En Estados Unidos, los precios de las viviendas subieron menos de lo esperado en junio. En comparación con el mes anterior, aumentó un 0,3 por ciento, anunció el martes la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) en Nueva York. Los economistas esperaban un aumento promedio del 0,6 por ciento. En mayo, los precios subieron un 0,7 por ciento. En comparación con el mismo mes del año pasado, los precios de las viviendas aumentaron un 3,1 por ciento en junio.

Gracias a los fuertes aumentos salariales, el poder adquisitivo de los empleados alemanes volvió a aumentar en el segundo trimestre por primera vez en dos años. De abril a junio, sus ingresos mensuales totales, incluidos los pagos privados, aumentaron un 6,6% en comparación con el mismo período del año pasado, más que en cualquier otro momento desde que comenzaron estas estadísticas en 2008. Los precios al consumidor han aumentado dramáticamente. 6,5%, según informó Bloomberg News. Oficina Federal de Estadística. Esto conduce a un ligero aumento de los salarios reales del 0,1 por ciento.

Sin embargo, la posibilidad de una recesión y una inflación elevada y continua en Alemania está afectando la confianza del consumidor. Los investigadores de consumo de GfK determinaron que su medida de sentimiento cayó 0,9 puntos hasta -25,5 puntos en septiembre. “Las posibilidades de que la confianza del consumidor pueda recuperarse de forma sostenible este año son cada vez menores”, afirma Rolf Burkel, experto de GfK. “Las tasas de inflación continuamente altas, especialmente en el caso de los alimentos y la energía, garantizan que el clima de consumo no avance por el momento”.

Los precios del petróleo subieron ligeramente el martes. El precio del barril de crudo Brent (159 litros) procedente del Mar del Norte para entrega en octubre pasado fue de 84,83 dólares estadounidenses. Eso fue 38 centavos más que el día anterior. El precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate subió 35 centavos a 80,45 dólares. Las fluctuaciones de precios fueron limitadas desde principios de semana. El apoyo proviene del humor relativamente benigno en los mercados financieros.

En el DAX, las acciones de la empresa inmobiliaria Vonovia subieron casi un 3,0 por ciento y estuvieron entre las que más ganaron en el índice. El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha dejado a Vonovia en la “lista de compra por convicción” con un precio objetivo de 36,30 euros.

Las acciones inmobiliarias tienen una larga experiencia a sus espaldas. El aumento de los tipos de interés afecta sobre todo al sector de la construcción y al inmobiliario, porque la financiación se ha encarecido para los clientes y los valores contables a menudo tienen que cancelarse del balance. Vonovia, la única propiedad del índice DAX, perdió más de la mitad de su valor a principios del año pasado. Sin embargo, las primeras recomendaciones de los analistas ahora llegan a un nivel más bajo.

El aumento gradual de los costes de endeudamiento erosionó los resultados operativos (FFO) de la empresa inmobiliaria, escribió Jochen Schmidt, analista de Metzler en un estudio publicado el martes, aumentando ligeramente el precio objetivo de las acciones de Vonovia de 20,40 euros a 21 euros. Aunque recientemente se han conseguido aumentos de los alquileres, el experto supone que el FFO por acción (un factor clave de éxito en el sector inmobiliario) probablemente disminuirá en los próximos años. Esto también aumenta la presión sobre el dividendo. Las acciones se valoran a bajo precio, pero se necesita más claridad para invertir.

Sin embargo, las acciones del grupo inmobiliario Grand City Properties, también incluido en el índice SDAX, registraron las oscilaciones más pronunciadas del sector. Subió hasta un ocho por ciento en su punto máximo, pero no pudo mantener sus ganancias. Las acciones se beneficiaron de una mejora por parte de los analistas de Goldman Sachs, quienes anteriormente rebajaron la calificación de la acción a “comprar” desde “neutral”.

A las acciones del inversionista inmobiliario en dificultades Adler Group no les ha ido bien. Porque Adler tuvo que reducir el valor de su cartera en aproximadamente mil millones de euros en el primer semestre del año. La empresa ha caído profundamente en números rojos. La devaluación provocó la valoración de toda la cartera de 7,4 mil millones de euros a 6,4 mil millones de euros. En el primer semestre del año, esto resultó en una pérdida neta de alrededor de mil millones de euros. El año pasado el grupo acabó con unas pérdidas de miles de millones. Los auditores de KPMG se negaron, entre otras cosas, a emitir un certificado de las cuentas anuales de 2021.

TecDAX informó de un impacto negativo en los resultados del primer semestre del año debido al ciberataque. El EBITDA ajustado por efectos especiales cayó un saludable 22 por ciento a 26,1 millones de euros. Según Evoteq, el ataque de los piratas informáticos provocó unos costes de 39,3 millones de euros en el segundo trimestre. Sin embargo, los servicios a Sandoz, filial de Novartis, y la colaboración con la empresa farmacéutica Bristol-Myers Squibb compensaron parcialmente la menor utilización de la capacidad. Las ventas crecieron un 14% hasta los 383,8 millones de euros en los primeros seis meses, algo más que la cantidad anunciada anteriormente.

En Toyota Motor Corporation en Japón, se han detenido todas las líneas de producción. Un portavoz de la empresa dijo que la empresa suspendió las 14 plantas de ensamblaje japonesas debido a un error en su sistema de producción. El error es “Probablemente no fue causado por un ciberataque”. El alcance de la pérdida de producción aún no está claro. La interrupción significó que la empresa no pudo realizar pedidos de ningún componente. El fabricante de automóviles es líder en almacenamiento justo a tiempo, lo que mantiene bajos los costos pero también significa que un cuello de botella en la cadena de suministro puede poner en peligro la producción. Según cálculos de Reuters, las 14 fábricas combinadas representan aproximadamente un tercio de la producción mundial de Toyota.

La empresa estadounidense 3M ha resuelto una disputa sobre la entrega de dispositivos de protección auditiva supuestamente defectuosos al ejército estadounidense con un pago de mil millones de dólares. El fabricante de cintas adhesivas, papel adhesivo, aparatos eléctricos y productos médicos ha llegado a un acuerdo por 6.000 millones de dólares, anunció hoy 3M antes de su IPO, confirmando un informe de Reuters. Según el acuerdo, el grupo quiere deshacerse de 260.000 demandas.

La acción, que forma parte del principal índice Dow Jones, subió ayer y hoy sigue subiendo un 2,2 por ciento en la Bolsa de Nueva York. Los analistas esperaban que los honorarios aumentaran hasta 10.000 millones de dólares.