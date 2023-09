Existe riesgo de sufrir un ataque cardíaco si se toma una sobredosis de suplementos nutricionales.

24vita tutor Vida y vida diaria

de: Julián Gutman

divide

No todos los suplementos se pueden tomar a largo plazo. Puede sufrir una sobredosis de varias vitaminas y también es posible que se produzcan daños en los órganos.

Los suplementos dietéticos son productos que aportan vitaminas, minerales, extractos de hierbas u otros nutrientes en forma concentrada para complementar la dieta diaria. A menudo se utiliza para compensar deficiencias nutricionales. Los suplementos comunes incluyen vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, ácidos grasos omega-3 para apoyar la salud del corazón y suplementos proteicos para atletas.

Los complementos dietéticos no requieren receta médica y se pueden adquirir en droguerías, farmacias o tiendas online. Pero esto conlleva riesgos. Los preparados, especialmente los importados del extranjero, también pueden tener malos resultados en términos de calidad y pureza. También existe el riesgo de sufrir una sobredosis de determinados micronutrientes, como vitaminas o minerales. Por lo tanto siempre debes comentar su ingesta con tu médico o nutricionista. Un plan de dieta equilibrado sigue siendo la mejor fuente de la mayoría de los nutrientes.

Calcio y potasio: es posible una sobredosis grave.

Cualquiera que tome dosis excesivas de calcio en forma de suplementos nutricionales corre el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Esto es lo que dice Martin Smolich, profesor de nutrición farmacéutica en Lübeck, en una entrevista con Knowledge Gate Dominio: “Se ha demostrado que el riesgo aumenta a partir de una dosis diaria de más de 1.500 miligramos de calcio”.

Una sobredosis de potasio también puede poner en peligro la vida. Según la Sociedad Alemana de Nutrición, esto puede provocar obstrucción intestinal, debilidad muscular, parálisis, insuficiencia pulmonar y latidos cardíacos irregulares. Como regla general, no se consumen diariamente a través de la dieta más de cinco a seis gramos de potasio. Si la función renal es sana, esta cantidad es inofensiva.

¿Es así como se ve su ingesta mensual de suplementos? Dependiendo del preparado, existe riesgo de sobredosis. © Ekaterina Yakunina/Imago

Puede encontrar temas de salud más interesantes en nuestro boletín informativo gratuito, al que puede suscribirse aquí.

En el DominioEl artículo cita también a la defensora de los consumidores Angela Clausen, del Centro del Consumidor de Renania del Norte-Westfalia: Las recomendaciones de dosificación del fabricante deben seguirse estrictamente, “porque en caso de sobredosis, el metabolismo puede verse alterado significativamente. Sin consejo médico, no se debe exceder la dosis diaria de Vitaminas y minerales el 100 por ciento de la cantidad de referencia.

También puedes tomar una sobredosis de vitaminas.

como DE ACUERDO También debes tener cuidado al tomar las siguientes vitaminas, porque se acumulan en el cuerpo y pueden provocar síntomas. La sobredosis provoca los siguientes síntomas:

Vitamina A (no provitamina A): Disminución de la estabilidad ósea y daño al feto en mujeres embarazadas.

Disminución de la estabilidad ósea y daño al feto en mujeres embarazadas. Vitamina B3 (ácido nicotínico): Enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, presión arterial baja, diarrea, acidez de estómago, dolor abdominal, daño hepático

Enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, presión arterial baja, diarrea, acidez de estómago, dolor abdominal, daño hepático Vitamina B6: Trastornos nerviosos y como resultado de una marcha inestable.

Trastornos nerviosos y como resultado de una marcha inestable. Vitamina D: Niveles altos de calcio, náuseas, dolor de cabeza, debilidad muscular, cálculos renales e incluso daño renal, calcificación y latidos cardíacos irregulares.

Niveles altos de calcio, náuseas, dolor de cabeza, debilidad muscular, cálculos renales e incluso daño renal, calcificación y latidos cardíacos irregulares. Vitamina E: Tendencia al sangrado

Café: 8 beneficios para la salud científicamente probados Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.

Este artículo fue generado automáticamente y revisado cuidadosamente por la editora Julianne Gutmann antes de su publicación.