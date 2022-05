Exitoso inicio de semana: Dow Jones gana 2%

Una posible relajación en la disputa comercial con China, acciones de bancos premium y especuladores de compra aislados impulsaron los precios al comienzo de la semana.

¿Qué noticias justifican una recuperación real de los precios en este momento difícil? Es probable que los signos de relajación provengan de las numerosas crisis que afectan a los mercados bursátiles durante meses. A comienzos de semana, los inversionistas en Nueva York identificaron tal supuesta relajación.

A la luz de la alta inflación, el gobierno de EE. UU. está considerando eliminar algunos aranceles punitivos sobre las importaciones de China que ha impuesto la administración Trump. Los inversores ven esto como un posible alivio de la escalada de la guerra comercial entre las dos superpotencias, comentó Pierre Ferret del corredor ActivTrade. Obviamente, esto es mucho más pesado que el último. Irritación entre los dos países en torno a Taiwán.

Después de la última semana de pérdidas del mercado de valores, el Dow Jones logró cerrar un 2% más.

Las acciones tecnológicas de Nasdaq también comenzaron la nueva semana para recuperarse. El índice Nasdaq 100 subió un 1,7 por ciento.

DAX supera la tendencia bajista

En Frankfurt, el índice DAX cerró con una subida del 1,4 por ciento a 14.175 puntos. Técnicamente hablando, el indicador líder alemán envió una señal positiva. Gracias a la ventaja de hoy, pude vencer la tendencia bajista que comenzó a principios de año. Según Landesbank Helaba, actualmente es de 14.130 puntos. En los últimos meses, el DAX ha fallado varias veces en esta línea de tendencia.

Señal del BCE al alza de tipos en julio

subordinar Sorprendentemente positivo ifo مؤشر Tuvo poco efecto sobre el estado de ánimo. porque básicamente Una combinación de tendencias inflacionarias, altas tasas de interés y cargas económicas Nada ha cambiado. Como siempre en este punto del ciclo de las tasas de interés, los mercados temen que los bancos centrales aumenten las tasas de interés demasiado rápido y, por lo tanto, cierren la economía para siempre.

Se espera que las compras netas de valores terminen “demasiado pronto” en el tercer trimestre, escribió la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en un artículo en el sitio web del banco central. La mujer francesa dijo que eso permitiría una primera subida de tipos en julio.

La Reserva Federal de EE. UU. ya ha comenzado un cambio en las tasas de interés. En la próxima reunión de junio, otra importante subida de tipos está en la agenda de los observadores de divisas en torno al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Para fin de año, los observadores del mercado esperan una tasa base de 2,75 a 3,0 por ciento en los Estados Unidos.

Lagarde: Bitcoin & Co. es ‘sin valor’

Lagarde también provocó un movimiento en los mercados de criptomonedas. El presidente del Banco Central Europeo describió las criptomonedas como “sin valor”. Lo dijo con más claridad que nunca. “Mi muy humilde estimación es que las criptomonedas no valen nada. No se basan en nada y no hay activos subyacentes que puedan servir como pilares de seguridad”, dijo Lagarde ayer a la televisión holandesa.

A raíz de la reciente agitación en el mercado de las criptomonedas, bitcoin y ether cotizan aproximadamente un 50 por ciento por debajo de sus máximos del año pasado. “La marca de $ 30,000 es un apoyo importante para Bitcoin”, dice el experto en mercado de olas Robert Rithfield en un análisis reciente.