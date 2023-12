Las acciones de GameStop caen después del cierre de la Bolsa de Nueva York: GameStop perdió menos dinero: ventas pero decepcionantes

El minorista estadounidense de videojuegos GameStop presentó el miércoles su balance del último trimestre después del cierre del mercado de valores estadounidense.

GameStop registró ganancias por acción de 0,00 dólares en su tercer trimestre fiscal de 2023. En el mismo período del año pasado, la cadena minorista de software de entretenimiento y juegos de computadora perdió 0,31 dólares por acción. Los analistas ahora esperaban que la compañía detrás de las populares acciones de memes redujera sus pérdidas a 0,083 dólares por acción.

Los ingresos de GameStop en el cuarto trimestre fueron de 1.080 millones de dólares, frente a los 1.190 millones de dólares del mismo período del año pasado. Los expertos esperaban anteriormente que las ventas trimestrales alcanzaran ahora los 1,180 millones de dólares.



GameStop no cumplió con las expectativas debido a la fuerte competencia y la débil demanda. Según la información, los beneficios cayeron aproximadamente un 24 por ciento hasta 296,5 millones de dólares. La inflación persistente y el aumento de los costes de endeudamiento están ejerciendo presión sobre el ánimo comprador de los actores. “Si bien se esperaba que las ventas fueran débiles en el tercer trimestre, la creciente pérdida de participación de mercado frente a minoristas y gigantes del comercio electrónico como Amazon seguirá siendo una batalla cuesta arriba para GameStop”, dijo el analista de Third Bridge, John Oh. GameStop es una de las llamadas “acciones meme” que los pequeños inversores se animan entre sí a comprar en foros de Internet relacionados como Reddit. En el pasado, esto también causó problemas a los fondos de cobertura que especulaban con la caída de los precios mediante ventas en corto.

En las operaciones fuera de horario en la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones de GameStop cayeron temporalmente un 2,06 por ciento a 14,53 dólares.

Equipo editorial finanzen.net / Reuters