Bonus: Tesla en NASDAQ – Problemas de demanda: Así quiere Tesla volver a aumentar las ventas a final de año | Boletin informativo

• EE. UU.: Los créditos fiscales a partir de 2023 conducen a la eliminación en Tesla

• Alemania: Tesla compensa la bonificación medioambiental más baja si la entrega se produce en el nuevo año

• Europa y EE. UU.: los compradores de Tesla obtienen 10 000 millas/km de supercargadores

EE.UU.: Beneficios fiscales a partir del 1 de enero de 2023

Como informa Electrek, los compradores de automóviles Tesla en los EE. UU. pueden esperar exenciones fiscales de hasta $ 7,500 a partir del 1 de enero. Sin embargo, para ser elegible para este beneficio, el vehículo solo debe recibirse a partir del 1 de enero. Para los compradores, esto significa que es muy rentable esperar hasta el nuevo año para comprar un nuevo Tesla. Sin embargo, dado que la compañía estadounidense no permite que sus compradores pospongan sus pedidos para recogerlo el próximo mes, las cancelaciones han ido en aumento últimamente. Para contrarrestar este problema, se dice que Tesla inicialmente comenzó a ofrecer una reducción de precio de $ 3,750 a sus clientes estadounidenses.



El bono ambiental alemán disminuirá a partir de 2023

También en Alemania, los compradores de autos eléctricos reciben un “bono ambiental” destinado a ayudar a impulsar la difusión de modelos eléctricos relativamente caros. Tal y como explica la ADAC, los compradores de los llamados Stromers recibirán hasta 9.000€ de apoyo hasta finales de 2022 con un bono medioambiental y un bono de innovación. Sin embargo, hay algunos cambios planeados a partir de 2023. A partir del 1 de enero, solo los vehículos eléctricos que hayan demostrado tener un impacto positivo en la protección del clima recibirán un subsidio. Además, se debe reducir el monto de los subsidios. Sin embargo, para el bono medioambiental alemán, no es la fecha de compra sino la fecha de matriculación lo que es determinante, lo que supone un precio más elevado para algunos compradores a partir de este año que no recibirán su coche hasta el próximo año. Sin embargo, Tesla dijo que los compradores de este año no deben preocuparse por los subsidios, según TeslaMag, ya que la compañía se comprometió a compensar la diferencia en todos los pedidos de 2022 si no se entregan hasta el nuevo año.

Recarga a las 10.000 millas/km

Además, TeslaMag recibió recientemente información privilegiada de Tesla, que revela otro incentivo para comprar este año. En consecuencia, los clientes en Europa que recibirán un Tesla a finales de este año recibirán electricidad sobrealimentada durante 10.000 km. Según la fuente interna, TeslaMag quiere expresar a los clientes su agradecimiento por su flexibilidad durante las vacaciones. En general, esto sería un bono por valor de alrededor de 1.200 euros. Según TeslaMag, la flexibilidad podría significar que los clientes alemanes (y posiblemente en el futuro también los clientes de toda Europa) tengan que recoger su Model Y directamente en la fábrica de Grünheide, cerca de Berlín, para lo que también hay un crédito de tienda de 400 €.

Pero no solo los clientes de Europa pueden esperar la bonificación gratuita Supercharger. También en los EE. UU., los clientes que acepten un Tesla a finales de este año obtendrán un crédito Supercharge de 10,000 millas. Como informa Electrek, esto es una indicación de que Tesla puede estar experimentando problemas de demanda actualmente. Sin embargo, con las próximas exenciones de impuestos el próximo año, la demanda debería volver a su fortaleza anterior.

