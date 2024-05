Expansiones gratuitas de Destiny 2: cómo estar de humor para la forma final

Para que puedas estar de buen humor antes de la nueva expansión The Final Form para Destiny 2, muchas de las expansiones del juego ahora se pueden jugar de forma gratuita.

Sin embargo, sólo temporalmente hasta el 3 de junio de 2024. El modelo final aparecerá un día después.

¿Qué expansiones se pueden jugar?

Las expansiones Fortress of Shadows, Beyond Light y The Witch Queen están disponibles de forma gratuita. También puedes acceder a Lightfall a través de PlayStation Plus.

“En estas expansiones, los jugadores podrán usar Darkness Focuses Stasis y Strange, participar en tres incursiones adicionales lanzadas durante estas campañas, desbloquear nuevas armas y equipos exóticos, y mucho más”.



Además, todo el contenido de temporada del Año 6 está disponible para todos los jugadores hasta el 3 de junio de 2024. Estas son las Temporadas de Resistencia, la Temporada de las Profundidades, la Temporada de la Hechicera y la Temporada de los Deseos.

Cualquiera que juegue expansiones y temporadas puede conservar las armas y el equipo que haya obtenido.

Mientras tanto, todavía hay ofertas especiales para el Catálogo Destiny 2 y el paquete Lightfall + Pase Anual durante este período. Está disponible ahora en PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store y Steam a partir del 21 de mayo de 2024.