El fabricante Govee está ampliando su gama y ahora también lanza Govee Glide Music Wall Light en Alemania.

Govee lanza nueva iluminación para fiestas con sincronización de música

Sigamos con Govee. No he informado tanto de ningún otro fabricante de iluminación inteligente como de Govee en las últimas semanas y meses. Constantemente aparecen nuevos productos en el mercado, que son muy populares entre muchos de ustedes.

Mientras tanto, hay otro producto nuevo de Govee de la serie Glide, que ya presenté en nuestro canal de YouTube. Esto es nuevo Lámpara de pared musical Govee Glide. Se trata de tiras de luces LED que se colocan verticalmente una al lado de la otra en la pared y pueden crear maravillosos efectos de iluminación al sincronizarse con la música.

Hay 14 tiras de LED en el kit, que se ensamblan juntas para formar siete tiras y se montan una al lado de la otra en la pared. Las tiras individuales pueden mostrar varios colores al mismo tiempo y, además de sincronizar la música, también se utilizan para mostrar diferentes escenas de luz.

El control se realiza a través de la aplicación Govee a través de Bluetooth o mediante Wi-Fi. También es posible el control por voz con Alexa o Google Assistant. La tira de LED individual mide 37,8 cm de largo, por lo que si la juntas tienes siete tiras de 75,6 cm. Los cables de conexión tienen una longitud de 11,5 cm cada uno.

Si desea compartir sus puntos de vista sobre este tema, eche un vistazo akit de iluminación inteligente‘ en Facebook. ¡Allí encontrarás una gran comunidad donde puedes intercambiar ideas sobre este tema!