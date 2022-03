Experto en traumatología sobre el miedo a la guerra: ‘Se puede respirar cualquier ataque de pánico’ – Psicología

Los temores y temores de la guerra nos han golpeado en un momento en que muchas personas ya se sienten débiles y agotadas por dos años de la pandemia de Corona. Por eso es más importante que nunca que nos empoderemos y obtengamos ayuda donde la necesitemos. En un seminario web en vivo como parte del Care Day para FOCUS Online y otras marcas de BurdaForward, el experto en trauma Thomas Loew explica cómo puede mantener su estabilidad incluso durante una guerra. Según un profesor de medicina psicosomática y psicoterapia, existe una forma sencilla de controlar no solo el miedo sino también los ataques de pánico.

El quiste está volviendo a respirar.

La moderadora Caroline Bloschel cree que el pánico no se puede regular a través del ejercicio de respiración. “Sí”, interrumpió Luv mientras aceptaba. “Puedo respirar cualquier ataque de pánico. El único problema es que la mayoría de la gente lo hace mal. “Con el famoso respirador de bolsa, debe respirar en su bolsa durante al menos un minuto. El nivel más alto de dióxido de carbono en la bolsa asegura que la respiración se vuelva más tranquila. No puede tener miedo de usar estos métodos”, dice Love. “No te desmayarás”. Elegir el bolso adecuado también es crucial.

