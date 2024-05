Experto real emite advertencia tras especulaciones sobre el regreso de Kate

La princesa Kate sufre de cáncer.Foto: IMAGO/i Imágenes

la familia real

La princesa Kate aún no ha vuelto al público. En marzo anunció que tenía cáncer. Explicó que habían sido “unos meses muy difíciles” para ella y toda su familia. También señaló: “William y yo hemos hecho todo lo posible para abordar este asunto y tratarlo en privado por el bien de nuestra pequeña familia”.

Como medida de precaución, la princesa está recibiendo quimioterapia. Recientemente se ha hablado de que la mujer de 42 años reanudará su carrera real. Desde su casa en Windsor, se concentra en la campaña Shaping Us del Centro de Primera Infancia de la Royal Foundation. Recientemente se publicó un informe al respecto.

Sin embargo, un portavoz explicó: “Esto no debe verse como un regreso a la acción por parte de la Princesa de Gales”. También dijo: “El trabajo en los proyectos Príncipe y Princesa continúa. Esto no es diferente en el Centro de Primera Infancia. Ha habido grandes avances en los últimos cinco meses”. Ahora habla un experto real que quiere saber más sobre Kate.

La Familia Real: el regreso de Kate a las estrellas

El columnista real Richard Eden escribe ahora en “correo diario“¿Cuál es la situación actual con el posible regreso de Kate al público? En primer lugar, subraya que no se debe interpretar demasiado el compromiso de Kate con uno de los proyectos de su corazón. Aunque el trabajo es una “gran prioridad para la princesa”, la declaración del palacio debe entenderse como una señal de su compromiso.

Eden también dijo: “Kathryn no ha sido vista en público este año, y amigos con los que he hablado en los últimos días dicen que es posible que no volvamos a ver a Katherine hasta el otoño, y solo cuando se haya recuperado por completo”. Para Kate no es el trabajo lo primero, sino su recuperación.

“Este enfoque sigue siendo una prioridad”, afirma el experto. También se dice que otros aspectos del negocio que comparte con el príncipe William quedaron en suspenso. Esto incluye encontrar un nuevo administrador del hogar para la familia Wells. La búsqueda de un director general se ha detenido. “Dada la situación actual, la familia real está centrada en la recuperación de la princesa.“Por lo tanto, aún no se ha fijado una fecha”, dijo el Palacio de Kensington.

Familia Real: la recuperación de Kate es la máxima prioridad

Adén dijo: “Como demuestra el aplazamiento de una cita tan importante, las grandes decisiones tendrán que esperar hasta que Catherine se recupere”. Una fuente le dijo que nadie quería presionar a Kate. Y añadió: “Lo único que importa ahora es que está mejorando. Ha pasado por momentos difíciles este año”.

Y más: “En términos prácticos, esto significa que las grandes decisiones, como la contratación de nuevo personal, pueden esperar. “La importancia de Su Alteza Real para el futuro de la monarquía se refleja en el hecho de que se le da el tiempo que necesita”.

Con el rey Carlos la situación fue diferente. Después de su diagnóstico de cáncer, comenzó a asistir nuevamente a citas formales. La fuente confirma: “El Rey está en una posición completamente diferente a la de la Princesa de Gales. “No hay necesidad de verla mientras se recupera”.