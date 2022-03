Artistas rusos: conflicto interno, resistencia y exilio – Cultura

Togan Sochiev, director titular del Teatro Bolshoi de Moscú desde 2014, es ahora uno de los artistas rusos que se opone a la invasión de Ucrania por parte de Putin y no finge que no hay guerra. El director musical de la casa de ópera de fama mundial renunció el domingo y renunció simultáneamente como director musical de la Orquesta Nacional en la Ópera Capitole en Toulouse, Francia. Lo hizo bajo presión para explicar a qué se enfrentan actualmente muchos artistas rusos. Tomemos, por ejemplo, al colega director Valery Gergiev, quien, entre otras cosas, perdió sus conexiones en Munich y Milán después de no comentar públicamente sobre la guerra en Ucrania.

En una emotiva declaración, Suchiev, de 44 años, escribió que se enfrenta a una “elección inaceptable”, tener que elegir entre su orquesta rusa y la orquesta francesa, y tener que elegir entre dos tradiciones culturales. Según Sushiev, muchas personas esperaban que tomara una posición “en relación con lo que está sucediendo actualmente”. Los “acontecimientos actuales” -no mencionó explícitamente la guerra- evocaron en él “sentimientos complejos”.

Abrir la vista de detalle Comandante ruso Tugan Suchyev. (Foto: Éric Cabanes/AFP)

Son los sentimientos de un hombre desgarrado. Pasiones que actualmente impulsan a muchos artistas en Rusia. Suchiev, quien también se desempeñó como director de la Deutsche Symphony-Orchestre Berlin de 2012 a 2016, escribe que nunca ha apoyado los conflictos armados. Le resulta “impactante e insultante” suponer que “como músico, puede abogar por otra cosa que no sea la paz en nuestro planeta”. Pero ahora Europa le obliga a “elegir y preferir a un miembro de mi familia musical sobre el otro”. Imposible para Sochiev: “Pronto me pedirán que elija entre Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Beethoven, Brahms y Debussy. Y esto ya está sucediendo en Polonia, un país europeo donde la música rusa está prohibida”.

El Teatro Bolshoi dijo que la renuncia de Sochiev era “un asunto muy serio”. “No está claro cómo se desarrollará la situación”, dijo Vladimir Oren, director del Bolshoi. Firmó el llamamiento contra la guerra Fue duramente atacada por los medios progubernamentales rusos. Sochiyev, un artista entre mundos, ha sido galardonado con la Orden del Mérito de Primera Clase de Rusia junto con la Orden Nacional del Mérito de Francia, el caso más notable en una serie de artistas que han dejado sus trabajos desde la guerra de agresión de Putin en Ucrania. . Elena Kovalskaya renunció como directora del Centro Meyerhold en Moscú el primer día de la invasión en protesta; Mendugas Karpuskis, director del Teatro Mayakovsky, también renunció. Mientras tanto, los directores de cinco teatros estatales renunciaron en protesta y, por lo tanto, su teatro debe fusionarse temporalmente con otro, informó uno de los teatros de Moscú a SZ por teléfono.

El cerebro se pega al cráneo y se niega a ver esas imágenes.

A pesar de las represalias, otros artistas están plasmando sus protestas en peticiones y comunicados en las redes sociales. revista cultural rusa ver Informa una carta abierta “Por la paz en Ucrania”, apoyada por más de 18.000 artistas y trabajadores culturales. Mientras tanto, se suspendió la recolección de firmas y los nombres de los signatarios permanecen bajo llave por razones de seguridad. además ver Se siente obligada a tomar precauciones: la guerra se llama “operación militar especial”, pero la palabra tiene un asterisco. “* A pedido del estado, no podemos llamarlo una “operación militar especial” con otra cosa, como escriben los editores debajo del texto e inmediatamente recuerdan el Artículo 54 de la Constitución de la Federación Rusa, según el cual las leyes no pueden ser aplicada retroactivamente, ni siquiera la que prohíbe el uso de la palabra “Guerra” en referencia a Ucrania por hasta 15 años de prisión.

Mientras tanto, en un mensaje conmovedor, el gran anciano del teatro ruso se dirigió directamente a Putin. Lev Dodin, el veterano director del Teatro Maly de San Petersburgo comienza en Revista de teatro Escenario En las palabras: “Decir que estoy ‘conmocionado’ – no decir nada”. Dodin, nacido en 1944, continúa: “Para mí, hijo de la Gran Guerra Patria, no podría haberlo imaginado ni en mis pesadillas: misiles rusos cayeron sobre ciudades ucranianas… El cerebro se pega al cráneo y se niega a ver estas imágenes, para escucharlas, para representarlas.” Las impactantes palabras de un famoso director de teatro fuera de Rusia, muy influyente en su tierra natal y colmado de premios estatales, que jugó “la defensa de Moscú, Leningrado y Kiev” en su infancia, escribe, y ya definió muy claramente lo que debe venir: la búsqueda de enemigos internos y externos, una reinterpretación del pasado, una reinterpretación del presente. Su mensaje termina con las frases: “Tengo 77 años y he perdido a tantas personas que he amado en mi vida. Hoy, cuando sobre nuestras cabezas vuelan cohetes de odio y muerte en lugar de palomas de la paz, solo puedo decir la cosa”. : ¡Para! Estoy haciendo lo único que puedo, te suplico: ¡Para!

Abrir la vista de detalle “Le ruego que se detenga”, escribió la leyenda del teatro Lev Dodin a Vladimir Putin. (Foto: Vladimir Gerdo / Imago Images / Itar-Tass)

Aún no se sabe si Dodin enfrenta consecuencias por sus palabras. Sin embargo, esto le sucedió a dos de sus colegas: el principal festival de teatro ruso “Máscara de oro”, que se lleva a cabo actualmente en Moscú, hizo cambios espontáneos en el programa después de declaraciones políticas. Hace una semana, el director Maxim Isayev llamó a Putin en el escenario del Teatro Tagaka en Moscú para poner fin a la guerra: se canceló la segunda función prevista de la obra “El cuento del gallo de oro”. El director de la orquesta, Ivan Willikanov, ya fue excluido del programa, ya que también se opuso a la guerra: Fabio Mastrangelo dirige “Oda de la alegría”.

Sin embargo, muchos críticos de la guerra del sector cultural ya no querían arriesgarse a ser arrestados. La emigración forzada recuerda algún tiempo hace cien años, cuando la entonces joven dirección bolchevique de la Unión Soviética expulsó del país a los “elementos contrarrevolucionarios activos y la intelectualidad burguesa”, intelectuales e intelectuales impopulares. Llegaron a Europa Occidental en barco, y el procedimiento se conoce con el título de “Philosophenschiff”. En una entrevista con SZ, el dramaturgo moscovita hizo otra comparación, la de 1937, cuando el servicio secreto de la NKVD arrestó a más de un millón de personas en nombre de Stalin durante la “Gran Purga” por sospechar de una lealtad insuficiente a la línea. . “No se puede ser demasiado cuidadoso”, dijo la dramaturga, quien actualmente está investigando cuándo y dónde puede viajar.

Los precios de alquiler están subiendo en Ereván

Kantemir Balagov, director y ganador de dos premios en el Festival de Cine de Cannes de 2019, ya lo ha hecho, publicando una foto de un aeropuerto en Twitter. El domingo escribió: “Nos hemos ido de Rusia”. Él escribe: “Hemos robado el futuro de un momento a otro, pero hay una cosa que no nos pueden quitar: el cine”. Su corazón está con los ucranianos y rusos que están haciendo frente a la “pesadilla”. Según su editor, la escritora Lyudmila Ulitskaya tampoco se encuentra más en el país. El director del PEN Club alemán, Deniz Yucel, conoce a otro autor que escapó, pero por razones de seguridad no quiso ser nombrado en una entrevista con SZ. Sin embargo, su asociación pronto podría activarse: el gobierno federal ya se ha puesto en contacto con el Centro PEN de Alemania para encontrar soluciones para los escritores fugitivos, confirmó el lunes Astrid Wehstedt, a cargo del programa “Libro en el exilio” de SZ.

Además de los trabajadores culturales, los periodistas en particular están huyendo del país debido a la “Ley de noticias falsas”. Tikhon Dzidko, editor en jefe del canal de oposición DZD, envió a todos los empleados a casa la semana pasada después de que las primeras amenazas llegaran a los editores en jefe. La emisora ​​cerró entonces su programa con la misma grabación del ballet El lago de los cisnes que se emitió en la televisión estatal en 1991 durante el intento de golpe de Estado de los militantes comunistas. El periodista Alexig Kovalev, que dirige la plataforma de investigación Medusa, llegó a la frontera lituana en siete horas en varios taxis, que logró cruzar después de otras tres horas, según sus conocidos. La revista The Village, con sede en Moscú, que tiende a cubrir estilos de vida en lugar de política, ha trasladado todo su equipo editorial a Varsovia después de que su sitio web fuera bloqueado el jueves pasado. Según una encuesta realizada por la revista de investigación rusa Agents, más de 150 empleados de 17 organizaciones de medios han abandonado el país.

Abrir la vista de detalle Ganador de Cannes que ya no estará en Rusia: Kantemir Balagov (Foto: Christophe Simon/AFP)

Entre ellos se encuentra Marina Davydova, editora en jefe de la revista Escenario Y director artístico del Festival “Net” de Moscú. Huyó de Moscú con la ayuda del embajador lituano. Después de que comenzó una petición contra la guerra, la amenazaron a través de llamadas y correos electrónicos y su puerta de entrada estaba marcada en negro, “Eso significa que puedes hacerme cualquier cosa ahora, quemar mi apartamento, matarme en un callejón oscuro”. Estaba muerta de miedo. Ahora está sentada en Vilnius y no sabe qué hacer a continuación. Ni siquiera tiene acceso a su cuenta. Sus tarjetas rusas no funcionan en el extranjero y ha recibido una carta del “Erste Bank” en Austria que le informa que su cuenta ha sido congelada. “Estoy desesperada”, escribió en un correo electrónico.

Las salidas son principalmente aquellos países que no han detenido el tráfico aéreo con Rusia. Además de Turquía, los países del Cáucaso, Azerbaiyán y Georgia, esto también incluye a Israel, donde los inmigrantes de la antigua Unión Soviética representan más del 20 por ciento de la población judía y, por lo tanto, pueden ofrecer lazos familiares a algunos recién llegados de San Petersburgo, Moscú o Ekaterimburgo. . Dado que los ciudadanos rusos no necesitan visa, la capital de Armenia se ha convertido en el centro de una nueva generación de disidentes rusos y está experimentando un poco de déjà vu: incluso en la época soviética, Ereván era un destino popular para artistas y estudiantes que esperaba estar en la provincia para encontrar un ambiente más liberal lejos del centro del poder soviético. Hoy, los periodistas armenios informaron que la cantidad de aviones que vienen de Moscú se ha duplicado: 24 aviones aterrizaron el viernes y de tres a cinco aviones regulares, escribió Todar Baktimir en Twitter. Se escuchaban voces rusas preocupadas en cada esquina y los precios de los alojamientos aumentaban cada hora. El informe del estudiante invitado se ajusta a esto: la casera ha llamado para preguntar si puede irse un poco antes. De lo contrario, tendrá que pagar un alquiler mucho más alto: la habitación ahora vale más.