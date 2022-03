‘Estoy atónito’: WWM-Joker ofrece a los guardias fronterizos 500€

El excandidato se derrumba en estado de shock en la silla: “Lo siento mucho, solo estaba en estado de shock”. Luego le muestra al policía, “¿Quién quiere ser millonario?” Dinero de su propio bolsillo. Josh también admira el esperma de ratón gigante.

Fue en “¿Quién quiere ser millonario?” Tal vez nunca. Sucede de vez en cuando que el candidato duplica la bonificación del comodín útil adicional. Pero el lunes por la noche, fue el Guasón quien quiso pagar 500 euros. El excandidato, Mohamed Mahjoubi, tiene la conciencia sofocada en su rostro. Porque incluso antes de que el director lo revelara, también se le apareció: su respuesta fue incorrecta. “Me equivoqué. Lo siento mucho. Estoy aturdido”, dijo Mahjoubi. El oficial de policía Marvin Kochel, que se estrelló en 500 €, mostró su compostura, quizás también porque las cosas no habían ido tan bien antes. Después de todo, desafió la confesión de Gauch: “En este momento soy un gilipollas”.

Porque Kuchel convenció hábilmente al presentador de WWM para que le dijera la respuesta correcta. Cuando se le hizo la pregunta de los 1000€, el jefe de la Policía Federal en el aeropuerto de Düsseldorf dudó si Cenicienta debería clasificar lentejas o alubias. Así que quería dibujar Joker 50:50. Josh preguntó ¿qué debería parar? El joven de 29 años deseaba frijoles y maíz y preguntó inocentemente: “¿Crees que funcionará?”. “No, eso no funciona”, Gauch cayó en la trampa. “Entonces recogeré la lente”, dijo rápidamente el guardia fronterizo. “No es tan estúpido”, dijo el moderador de RTL. El director también le testificó a través de una superposición en su pantalla que “te engañó”.

Oficial de policía no pasa prueba de licencia de conducir tres veces

Al final, fue de poca utilidad para Köchl. El jefe de policía probablemente no habría llegado muy lejos sin la caída del candidato al Joker. De hecho, mostró debilidades en la ronda de 200 € y sacó el primer comodín en la pregunta de 500 €. Tal vez fueron los nervios. Ya reprobaron al candidato de Dinslaken durante su examen práctico de manejo. Al principio, conducía su automóvil rojo, luego “mínimamente” tomó la acera con él en la rotonda (autocar: “Una madre y su hijo habrían estado parados allí ahora”). En el tercer intento, estacione el automóvil en la rampa de la autopista. Siga rodando porque el conductor educado no pudo encontrar los frenos. “Pude salir de nuevo en mi zona de confort”, dijo el oficial de policía. Incluso hoy en día, su compañero de viaje compartido prefiere estar detrás del volante.

Tales historias también causaron risas en el estudio. “He estado aquí muchas veces como candidato a Joker y debo decir: has sido el más entretenido hasta ahora y te daré todo”, dijo Mahjoubi. Quería ayudar a Kuchel a preguntar sobre el deporte de los cinco círculos en la cancha, cada uno de nueve metros de diámetro: fútbol americano, balonmano, hockey sobre hielo (correcto) o bádminton. La Patrulla Fronteriza se inclinó hacia el fútbol americano. Mahjoubi al-Mamoun confirmó la dirección equivocada.

“No es de mucha ayuda ahora”, dijo el Joker, “pero me gustaría al menos duplicarlo, es decir, darme 500 euros. Lo siento mucho, mucho”. “Gran gesto”, dijo Gauch. Kuchel le aseguró a Mahjoubi: “Está bien, no estoy enojado contigo”. “Me voy a casa sintiéndome bien”. Quizás su compañero, su hermano menor, prefirió sentarse al volante. Torben Kapp tampoco funcionó bien. El joven de 27 años trabaja en el departamento de marketing del departamento de limpieza en Bremen y logró llevar a los tres payasos hasta la pregunta de 8000 €. Cuando se trataba de esperma, tenía el instinto correcto.

Esperma de ratón: el doble del tamaño de los elefantes

Cuando se le hizo una pregunta de 16.000 €, Cap apostó a que el esperma de rata doméstica, no el cerebro ni el número de costillas, era más del doble del tamaño de los elefantes. Con esta valiente premisa, el residente de Bremen se puso a salvo. Josh explicó: En las especies de animales pequeños, los espermatozoides grandes y rápidos son una ventaja. Por otro lado, en animales más grandes, la velocidad de los espermatozoides será menor y la cantidad de espermatozoides decidirá si el óvulo se fertiliza o no. Muchos espectadores también tuvieron un momento de sorpresa en la gira por 64 000 €. Según Dowden, “estar a 180” no se refiere a la frecuencia cardíaca. En cambio, la velocidad en kilómetros por hora debería mostrar que alguien está casi enojado de rabia. La frase probablemente apareció alrededor de 1900, informó Josh. “Pero en su momento se dijo: Alguien tiene 80, y luego se aumentó con autos más rápidos”.

El filtro se apoyaba en el pulso, pero afortunadamente salió con 32.000 euros. Y la nominada, Tina Krahe de Hamburgo, estaba contenta con unos 64.000 euros. Podría poner parte de sus ganancias en un ascensor para una sola persona en su edificio de apartamentos. El especialista en publicidad, que vive en el cuarto piso, informa que ya está disponible por 40-50.000 euros. Jauch podría haber tenido su opinión al respecto. “Ahora también está disponible para personas mayores en el apartamento. Al igual que en la chimenea, siempre suben y bajan. Se ve muy espacioso. Desde el dormitorio hasta la sala de estar en la sala de estar. Genial”.