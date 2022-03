Mickey Krause tras una segunda operación de cáncer: ‘Se extirpó el tumor’

La estrella del pop Mickey Krause fue diagnosticada con cáncer de vejiga en enero. Mientras tanto, la exitosa estrella sobrevivió a su segunda operación y se le extirpó el tumor.

La impactante noticia fue en enero: al cantante pop Mickey Krause, de 51 años, le diagnosticaron cáncer de vejiga. Ya ha tenido dos cirugías y buenas noticias: “Estoy realmente bien. El 22/02 me operaron por segunda vez y ayer me informaron que no había ningún bulto en la resección, lo que significa que los muchachos hicieron un muy buen trabajo. El bulto estaba resecado con éxito”, reveló en una entrevista en el sitio “Vipstagram”.

Mickey Krause quiere ‘viajar por Europa durante una semana’

Ya está practicando deportes nuevamente, por ejemplo, cuando hace jogging en el Mar del Norte. “45 minutos completos, un promedio de 6. Corrí ocho kilómetros muy cómodamente. Realmente fue una bendición para mí y me hizo mucho bien”, dice Mickey.

En abril, Mickey deberá someterse a otras seis semanas de inmunoterapia. Después de eso, nada se interpone en el camino del rendimiento. Hombre de 51 años cumple 40 este año en mallorca Reserva. más que años anteriores.