Experto sobre la duquesa Meghan: ‘Es muy frustrante para ella’

La duquesa Meghan, de 43 años, no es una de esas mujeres a las que les gusta que les digan cómo vivir. La ex actriz de “Suits” es tenaz, luchadora y sabe imponerse. También frente a su marido, el príncipe Harry (39 años). Porque a puerta cerrada, como en toda pareja, tiene que haber debates. Se dice que la nostalgia de Harry por Gran Bretaña en particular está causando muchos problemas a la duquesa Meghan. Según la experta real Jenny Bond, la madre de dos hijos debe animar a su marido a dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Un paso saludable, según el experto. Pero es posible que el príncipe Harry no esté preparado para hacerlo.

El ex experto de la BBC dijo: “Usted ha tomado la decisión de abandonar la activa familia real y el Reino Unido. Reflexionar sobre las injusticias del pasado y revivir viejos conflictos es una pérdida de vida, y creo que la duquesa Meghan lo ve”. Al periódico británico “mujer” Problemas de pareja. Las mujeres nacidas en Estados Unidos tienen una gran ventaja. “A la duquesa Meghan le resulta fácil mirar hacia adelante, viviendo en un país con un estilo de vida que conoce y que claramente ama”.