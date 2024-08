Jungle Camp: ¡Kader Lot está “muy triste” después de su expulsión!

En el vigésimo aniversario del formato Campamento en la jungla Filmar con 13 de los nominados más legendarios en la historia del formato ha resultado un gran éxito para RTL. Las experimentadas estrellas de reality shows hacen un buen papel en la serie, que se rodó en Sudáfrica el pasado mes de mayo, y las críticas también son buenas. El domingo por la noche la siguieron 2,5 millones de fans.

El número de estrellas que aún compiten por el premio de 100.000 euros se ha reducido a diez. El fin de semana, dos celebridades se despidieron de la competencia.

Jungle Camp: ¿Irá Thorsten Leggatt el día 12?

Thorsten Legat ha mostrado hasta ahora mucha emoción en el campamento de la jungla Foto de : RTL

Se espera que el día 12, que RTL transmitirá en abierto en horario de máxima audiencia el martes 27 de agosto (el portal de streaming RTL+ publicará el episodio el lunes por la noche), Najm se vaya.

Antes de la prueba forestal, los supervisores Sonja Zietlow y Jan Köppen anunciaron que no todos los campistas podrían regresar al campamento. Entre otros, Torsten Leggat, que dice vivir en el campamento de la jungla, se ofreció como voluntario para participar.

Jungle Camp: Dos estrellas se fueron el fin de semana

Después de la sección de David Ortega El segundo día y Hanka Rakowitz Tras despedirse voluntariamente tras cinco días, dos famosos fueron eliminados el pasado fin de semana.

Campamento en la jungla: Winfried Glatzeder sale

Winfried Glatzeder tuvo que despedirse. Foto: RTL/Rolf Baumgartner

Ya fue cancelado el viernes por la noche. Winfried Glatzederque a sus 80 años era el candidato de mayor edad en la candidatura. Aunque sus compañeros concursantes lo votaron oficialmente fuera de la competencia, solicitó ser eliminado de antemano.

Estaba profundamente decepcionado banda de músicaquien se hizo amigo de Glatzeder mientras filmaba en Sudáfrica. Ella fue la única candidata que no votó a favor de su salida.

Kader Loth lamenta el fallecimiento de Winfried Glatzeder

Kadir Loth Glatzider negó el voto de salida. Foto de : RTL

Ella les explicó a los presentadores de “The Legendary Hour Afterwards”. Olivia Jones y Angela Wenger-ErbinLa despedida de Glatzider la entristeció mucho. “No quería que se fuera. Teníamos una relación muy especial y conversaciones profundas. ¡De repente me sentí solo!”.

Winfried Glatzeder no se arrepiente

Winfried Glatzeder no se arrepiente de haber vuelto a participar en este formato. También en “La hora legendaria después” mencionó que disfrutó el tiempo a pesar de todas las adversidades.

Y añadió con un guiño: “Me decepcionó un poco Qadir porque les dije a todos en secreto que mi cuerpo me estaba dando señales de que parara. Kader me prometió que votarían por mí, lo cual es realmente una pena, pero les pedí que lo hicieran. Pero ella fue la única que no cumplió su promesa”.

Jungle Camp: Se ha elegido entre Gigi y Julia

Julia Siegel y Gigi Berofio están en la lista de blancos. Foto de : RTL

Los espectadores de RTL+ tuvieron que lidiar con un segundo fragmento durante el fin de semana. Puedes leer cómo se hizo la elección entre Julia Siegel y Gigi Berofo aquí:

Campamento en la jungla: ¿quién salió? *¡Alerta de spoiler!

Después de dos movimientos durante el fin de semana, el aire se está volviendo más tenue. Foto de : RTL

Tras la marcha de David Ortega, Hanka Rakowitz, Winfried Glatzeder y Julia Siegel, nueve estrellas siguen compitiendo por el premio de 100.000 euros: