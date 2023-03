Explosiones de Nord Stream: los fiscales federales registraron un barco sospechoso

No se puede descartar como un trabajo de pseudociencia.

BEn su investigación sobre las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, la Fiscalía Federal inspeccionó una embarcación sospechosa en enero. Las autoridades de Karlsruhe dijeron el miércoles a pedido que existía la sospecha de que podrían usarse para transportar artefactos explosivos. No se pueden hacer declaraciones creíbles sobre los perpetradores, los motivos y el control estatal en este momento.

La evaluación de antigüedades y artículos incautados está en curso. “La identidad de los perpetradores y sus motivos son objeto de investigaciones en curso”, agregó. No es posible en la actualidad hacer declaraciones confiables sobre este tema, especialmente sobre el tema del control estatal”.

ARD, SWR y Zeit informaron el martes por la noche sobre los nuevos hallazgos de los investigadores. Allí se dijo, citando información de inteligencia, que un grupo pro-ucraniano podría ser el responsable de las explosiones. No se ha encontrado evidencia de quién encargó esto.

Según estos informes, el yate en cuestión fue fletado por una empresa con sede en Polonia, que “parece ser propiedad de dos ucranianos”. Un equipo de seis, compuesto por un capitán, buzos, dos asistentes de buceo y un médico, llevó los explosivos a la escena del crimen. No está claro qué nacionalidades tienen estas personas. Parece que usaron pasaportes falsos. The New York Times informó de manera similar, citando fuentes de inteligencia.

Ninguna sospecha contra empleados de la empresa alemana

Según la Fiscalía Federal, el allanamiento se realizó del 18 al 20 de enero “en relación con el fletamento de una embarcación sospechosa”. Como parte de las investigaciones posteriores, se dará seguimiento a todos los indicios para esclarecer los hechos. No hay sospechas contra los empleados de la empresa alemana que fletó el barco. No se puede dar más información en este momento.

A finales de septiembre, se descubrieron un total de cuatro fugas en los dos oleoductos de Rusia a Alemania tras las explosiones cerca de la isla danesa de Bornholm en el mar Báltico. Las autoridades de seguridad suecas habían decidido en noviembre que se trataba de vandalismo grave, pero sin identificar al perpetrador.

Pistorius advierte que puede ser una operación de bandera falsa

El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, advirtió contra sacar conclusiones precipitadas después de los informes de sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Según los expertos, el sabotaje también podría estar involucrado, dijo el político del Partido Socialdemócrata el miércoles al margen de una reunión de la UE. ministros de defensa en Suecia El llamado proceso pseudocientífico. Puede contener pistas, que hacen referencia a otros autores. Esta no sería la primera vez en la historia de este tipo de eventos. Así que tengo cuidado de no sacar conclusiones precipitadas”.

Pistorius también llamó a distinguir los diferentes escenarios cuando hubo indicios de la participación de la ucraniana. “Tenemos que distinguir claramente si era un grupo ucraniano, que podría haber sido en nombre de Ucrania, o un grupo pro-ucraniano sin el conocimiento del gobierno”, dijo. Le advierto que no saque conclusiones precipitadas.

Cuando se le preguntó si la intervención ucraniana podría tener un efecto en el apoyo de Alemania a Ucrania, Pistorius dijo: “Se supone que ahora debo responder a la pregunta de qué pasaría si esta investigación fuera cierta y demostrable; es demasiado para mí. Honestamente, yo Me gustaría responder una pregunta como esa si sé algo en lo que confiar. Todo lo demás es una hipótesis”.