The New York Times informó que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que el ataque al Nord Stream fue llevado a cabo por un grupo pro-ucraniano.

El New York Times publicó un artículo el martes por la tarde que muestra que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque al Nord Stream. Escrito en las páginas de Internet de la marca de medios estadounidense: “Nueva inteligencia revisada por funcionarios estadounidenses indica que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque al oleoducto Nord Stream el año pasado. Este es el primer paso para identificar a los responsables de un acto de sabotaje que ha desconcertado a los investigadores de ambos lados del Atlántico durante meses.

Luego continúa diciendo: “Los funcionarios estadounidenses dijeron que no tenían evidencia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o sus principales ayudantes estuvieran involucrados en la operación, o que los perpetradores actuaran por orden de los funcionarios del gobierno ucraniano”. Vincular a Rusia con Europa occidental solo serviría de combustible. La especulación pública sobre quién tiene la culpa desde Moscú hasta Kiev y desde Londres hasta Washington sigue siendo uno de los misterios más peligrosos de la guerra de un año de Rusia en Ucrania hasta el momento, según The New York Times.

Algunos funcionarios creen que Ucrania y sus aliados tenían el motivo más plausible para atacar los oleoductos. Ucrania y sus aliados se han opuesto al proyecto durante años, calificándolo de amenaza a la seguridad nacional porque permitiría a Rusia vender gas a Europa más fácilmente. El gobierno y los servicios de inteligencia ucranianos afirman que no tuvieron ningún papel en el ataque y no saben quién lo llevó a cabo”.

No se dispone de pruebas claras

Según The New York Times, la inteligencia de EE. UU. no ha proporcionado ninguna información sobre la fuente de su información y el grupo que podría estar detrás del ataque. Pero las autoridades estadounidenses también dicen que no encontraron evidencia de la participación del gobierno ruso en el ataque. Los funcionarios que revisaron la información dijeron que los vándalos probablemente eran ciudadanos ucranianos o rusos, o una combinación de ambos. Funcionarios estadounidenses dijeron que ningún ciudadano estadounidense o británico estuvo involucrado.

Los oleoductos fueron volados en septiembre de 2022. Meses antes, el New York Times había planteado la hipótesis de que el gobierno ruso podría estar detrás del ataque. El periodista estadounidense Seymour Hersh dijo que tenía pruebas de que el gobierno estadounidense orquestó los ataques. Nadie ha sido capaz de proporcionar pruebas claras todavía.

Seymour Hersh solo comentó brevemente sobre la investigación del New York Times. Le dijo a la agencia de noticias rusa TASS: Sobre la validez de la investigación que la contradice, dijo: “Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Es su decisión”. Hirsch cree que los estadounidenses llevaron a cabo el ataque en colaboración con los noruegos.

The New York Times informa que los nuevos hallazgos podrían dañar la relación entre Alemania y Ucrania. El texto dice: “Cualquier indicio de participación ucraniana, ya sea directa o indirecta, podría alterar las delicadas relaciones entre Ucrania y Alemania y erosionar el apoyo del público alemán, que ha aceptado precios más altos de la energía en nombre de la solidaridad”. No quieres darle ninguna información al New York Times. Ahora queremos esperar el informe oficial de la investigación. Sin embargo, el texto también afirma que los buzos que llevaron a cabo el ataque estaban bien entrenados. Podrían haber sido entrenados por un servicio secreto o una agencia gubernamental.

