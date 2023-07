Expresidente argentino condenado a seis años de prisión – DW – 7 diciembre 2022

Un tribunal de Buenos Aires dictaminó que la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, de 69 años, había malversado fondos públicos. Los jueces también le prohibieron ejercer cargos públicos de por vida. Sin embargo, el expresidente (2007-2015) puede apelar contra la sentencia de primera instancia. Así que el veredicto final puede tardar años. Entonces, Kirchner está inicialmente escondido.

Corte: Kirchner es parte de una organización criminal

Kirchner, quien ya murió, y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), supuestamente compraron contratos públicos sin licitación para un contratista amistoso. Según la procuraduría estatal, la empresa de Kirchner recibió el 80 por ciento de todos los contratos de construcción de vías públicas en Santa Cruz, su estado natal. Posteriormente, una parte de los costos de construcción en exceso se devolvió a la pareja. Como jefe de una organización criminal, el actual vicepresidente robó alrededor de mil millones de dólares estadounidenses del estado. Las acusaciones se relacionan con el mandato de los Kirchner como jefes de Estado.

Tras el veredicto, Cristina Kirchner habló de una “mafia de abogados” (imagen de archivo). Foto: Mataas Baglietto/NurPhoto/Image Alliance

Kirchner negó las acusaciones y acusó al Departamento de Justicia de investigarlas por motivos políticos. “Este es un aparato de Estado paralelo y una mafia legal”, dijo Kirchner tras conocerse el veredicto. “El verdadero castigo es que me prohíban ocupar un cargo público: gané todos mis cargos por votación. Por eso me están castigando. Bien, entonces no seré candidato”.

Seguidores de Kirchner en la calle

Esta es la primera vez en la historia ArgentinaUn vicepresidente en ejercicio fue condenado. Cuando se anunció el veredicto, los partidarios de Kirchner salieron a las calles frente a los juzgados de Buenos Aires. Al grito de “Cristina – Presidenta”, insultaron a los jueces y portaron pancartas con lemas como “Todos somos Cristina” y “Fuera los jueces”.

Fuerzas de seguridad realizan labores de seguridad en el complejo judicial donde fue sentenciado el expresidente Imagen: Rodrigo Abd/AP/Image Alliance

El gobierno argentino de izquierda calificó las investigaciones contra Kirchner como “legítimas”. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, vuelve a su vicio. “Hoy en Argentina fue condenado un inocente. Los verdaderos poderes quieren desprestigiar a los medios y hostigar a jueces complacientes que disfrutan los fines de semana en jets privados y villas de lujo”, escribió el jefe de Estado en Twitter.

Un tirador de cuerdas en Buenos Aires

Kirchner representa el ala izquierda de la actual coalición gobernante y es visto como la verdadera toma de poder en Buenos Aires. Una y otra vez impone su voluntad al gobierno. Sus seguidores, que a menudo provienen de entornos humildes, ven a Kirchner como garante de lujosos programas sociales. El carismático político domina las calles a través de movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones partidarias como la organización juvenil La Cómpora, que le son leales.

Simpatizantes de la vicepresidenta argentina salieron a las calles tras el veredicto Imagen: Rodrigo Abd/AP/Image Alliance

Ninguna otra mujer política en Argentina es tan polarizadora como Kirchner: tan amada por sus seguidores como odiada por sus detractores. El panorama político argentino está muy polarizado y la “greta” (división) entre derecha e izquierda se extiende por toda la sociedad.

El expresidente escapó de un intento de asesinato

Después de que los fiscales buscaran una sentencia de doce años de prisión para Kirchner, cientos de sus partidarios acamparon frente a su apartamento en el elegante barrio de Recoleta durante varios días a fines de agosto. El 1 de septiembre, escapó de un intento de asalto cuando un hombre le apuntó con un arma a corta distancia, pero fue emboscado.

