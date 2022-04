“F”, “M” o “X”: Argentinos reciben cédulas de identidad neutrales al género

Argentina hizo historia la semana pasada. Ahora es el primer país de América del Sur en emitir un pasaporte de género neutral para sus ciudadanos trans y no binarios.

El miércoles, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que todos los ciudadanos ahora pueden elegir entre tres identidades de género en sus pasaportes y documentos nacionales de identidad (DNI). Este último se emite en el momento del nacimiento de una persona y debe renovarse cada 15 años.

Fernández, quien asumió el cargo en 2019, dijo que el cambio se aplicaría a cualquier argentino que “no sea entendido por ambos géneros”.

“Necesitamos abrir nuestras mentes y corazones para ver que hay otras formas de amar y ser amados. Hay otras identidades además de las identidades de un hombre o una mujer y deben ser respetadas”, dijo a Democracy Now. “Siempre lo fueron, y solo en otras ocasiones tuvieron que desaparecer”.



El presidente Fernandes (centro), el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorda, formaron la X con mujeres binarias no argentinas en el edificio del Parlamento para celebrar la nueva ley.Foto: MARIA EUGENIA CERUTTI / Presidencia Argentina / AFP



En la conferencia de prensa donde se expidieron los nuevos documentos de identidad, Fernández estuvo acompañada por la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorda, de 48 años. En una cita del canal de televisión estadounidense CNN, Gómez Alcorda dijo que la decisión de adoptar la nueva versión del documento estaba “destinada a crear una sociedad más igualitaria pero más inclusiva”.

Más de 13.000 personas transgénero

No está claro cuándo las personas trans y no binarias podrán solicitar un pasaporte neutral en cuanto al género y una tarjeta DNI, ya que aún no se ha anunciado la fecha límite para su emisión. Los grupos locales de defensa LGBT dicen que actualmente hay más de 13,000 personas transgénero viviendo solo en Argentina.

Esta es la primera vez que se realiza este cambio a Sudamérica, donde ningún otro país permite la marca “X” en el pasaporte nacional. Muchos países de todo el mundo han aceptado opciones similares, incluidos Australia, Bangladesh, Dinamarca, Nepal y Nueva Zelanda.

Argentina está a la vanguardia de la ley LGBT en la región. Con una amplia mayoría (207 votos a favor, 11 en contra), la Cámara de Representantes de Argentina aprobó en junio una cuota legal del uno por ciento para las personas transgénero en el sector público.

