Facebook e Instagram: Zuckerberg copia Tiktok – Economía

La plataforma más grande del mundo se está reinventando y a casi nadie le importa, probablemente ni siquiera a Mark Zuckerberg. Así es como puedes resumir lo que está pasando en Facebook en este momento. Zuckerberg dejó este jueves cuatro frases por la radical reestructuración que quiere poner en marcha la red. De lo contrario, le gusta escribir artículos largos sobre sus visiones, y esta vez los dejó en este punto. con una breve publicación.

Casi tres mil millones de personas que abren Facebook al menos una vez al mes pronto tendrán que orientarse en una aplicación desconocida. En el futuro, el contenido se ordenará en dos lugares diferentes en dispositivos Android e iOS. En primer lugar, está la llamada pestaña “Feeds”. Allí, los usuarios pueden ver las publicaciones de Facebook de sus amigos y las páginas y grupos que siguen.

Todo el contenido viene en orden cronológico. Facebook no utiliza algoritmos que seleccionen y clasifiquen publicaciones en función de intereses asumidos. Para continuar de todos modos, puedes crear una lista de personas o páginas que te interesen. Luego, sus publicaciones terminan en una pestaña de favoritos separada. Facebook siempre ha ofrecido la línea de tiempo, pero la oculta tan bien que casi nadie la usa. Una vez que los anuncios se publiquen a nivel mundial en las próximas semanas, encontrar esta oferta será mucho más fácil.

atrévete más tiktok

Por otro lado, Facebook está introduciendo una nueva interfaz estándar para la aplicación. La pestaña se llama simplemente página de inicio y se ve interrumpida por un factor central de éxito de la plataforma. Hasta ahora, las recomendaciones se han basado en gran medida en la llamada gráfica social, es decir, la red de amigos y conocidos que has formado en Facebook. Por otro lado, la pestaña Inicio también contendrá publicaciones de extraños. Cualquier interesado en el ciclismo puede, por ejemplo, ver un vídeo de un aficionado en el Tour de Francia, aunque no haya ningún otro contacto con esa persona. Si un influencer comparte una foto que muchas personas comentan en poco tiempo, también puede aparecer en su línea de tiempo.

Facebook explica los cambios En una entrada de blogA la que le falta una palabra importante: Tiktok. La aplicación de video diseñada por el desarrollador chino Bytedance probablemente contribuyó significativamente a la decisión de Facebook. ya en mayo La descripción de Zuckerberg en detalleCómo se debe restablecer la plataforma. apareció un poco más tarde documento de concepto interno sobre mí. Aunque la competencia no se menciona por su nombre, el mensaje es claro: debemos ser más como Tiktok.

Tiktok no se considera una red social, sino una plataforma de entretenimiento. La aplicación te trae constantemente contenido nuevo que actualmente se está volviendo viral. Las comunicaciones directas entre los usuarios casi no juegan ningún papel en las recomendaciones. Facebook ahora quiere replicar esta “máquina de descubrimiento”, como la llama Zuckerberg. Y no solo eso: Instagram, que también pertenece a la empresa matriz Meta, cada vez recuerda más a Tiktok. Hace dos años, Instagram copió el formato de video corto de Tiktok, y ahora se imponen las llamadas bolas. Lo que antes era una plataforma de fotos minimalista ahora está llena de videos. También hay una pestaña Carretes en un lugar destacado donde puede desplazarse a través de un flujo interminable de videos sencillos.

Dos transformaciones a la vez

La sensación de usar el clon de Tiktok pronto aumentará: Meta también anunció casi simultáneamente con el cambio de Facebook noticias de instagram. Todos los videos subidos recientemente de menos de 15 minutos se comparten automáticamente como carretes. También puede usar fotos y videos de otros usuarios para sus propias publicaciones, responderles o crear remixes. Cualquiera que use Tiktok ya conoce la mayoría de estas funciones.

Si bien Zuckerberg está tratando de mantener la relevancia de Facebook e Instagram, también está haciendo un cambio de estrategia mucho más profundo. A la larga, Meta no quiere ser una empresa de redes sociales, Pero para formar un metaverso. Zuckerberg está convencido de que en 10 o 15 años, miles de millones de personas se comunicarán, trabajarán juntas y pasarán su tiempo libre en este mundo virtual.

En el corto plazo, Meta debe defenderse de la mayor amenaza en la historia de la empresa. Tiktok está creciendo más rápido que cualquier competidor anterior, los jóvenes en particular se están yendo en masa o ni siquiera inician sesión en Facebook e Instagram. A la larga, Zuckerberg debe dominar un cambio que una empresa rara vez logra. Transmite esta presión a su personal: Hay un “grupo de personas que no deberían estar aquí”, dijo recientemente. Se les dará el infierno. Ha habido tiempos mejores para trabajar en el Meta.