Playstation Gateway controla bien el uso a distancia, pero sufre retrasos

¡Es una pena la poca atención que a veces se nos presta a los jugadores de PC! Después de varios meses, finalmente queríamos desbloquear el platino en Assassin’s Creed Valhalla, pero eso no es posible porque el televisor de la sala de estar del miembro de la familia se usa para ver fútbol, ​​Barrio Sésamo o la octava versión de Bridget Jones.













En el futuro tendremos una alternativa a la TV: Playstation Portal. Se trata de una combinación de empuñaduras Dualsense con un panel LCD de 8 pulgadas que ofrece una resolución de 1080p (1920 x 1080 píxeles) y una velocidad de fotogramas de 60 Hz. Podemos transmitir la imagen desde nuestra Playstation 5 a este dispositivo móvil mediante Remote Play y trabajar en la Platinum incluso cuando el televisor del salón está encendido, en la cama o en el baño.

Lo que no es la novedad de Sony: no es un dispositivo portátil que de alguna manera quiera competir con Nintendo Switch o Steam Deck. El portal sólo muestra una imagen de la PS5 emparejada. No hay aplicaciones especiales, ni juegos integrados ni navegador.

El dispositivo es más comparable al Logitech G Cloud (probado en Golem.de), pero admite más plataformas y juegos reales en la nube. La ventaja de Portal es su estrecha conexión con el ecosistema de Sony, pero sobre todo es el control.









Esto se hace a través de los controladores laterales, que son totalmente compatibles con el gamepad Dualsense de Playstation 5, incluidos disparadores adaptativos y retroalimentación háptica. Funciona igual que el gamepad al que estás acostumbrado en PS5: no es diferente, pero es mucho más ancho.

El panel del medio admite la función táctil, que podemos utilizar para introducir texto, entre otras cosas. El Portal no tiene una superficie de control tan grande como la PS5 Dualsense, pero eso no es un problema: en su lugar, tocamos la pantalla. Luego se muestran áreas rectangulares, que se utilizan como superficies de control táctil (ver galería). Durante las pruebas, funcionó sin problemas después de un corto período de adaptación.

Lo que no funciona bien: incluso cuando se conecta a través de una WLAN rápida (no se admiten conexiones por cable), hay un retraso notable en Portal. Que esto resulte molesto o no depende del juego y, en cierta medida, también de las preferencias personales.

El retraso es definitivamente notable y en Spider-Man 2, por ejemplo, con frecuencia resulta en que hay que presionar una tecla dos veces durante el combate o al balancearse porque no pasó nada la primera vez.

El diseño de los botones de PS Portal es compatible con Dualsense. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [1/12] La Playstation Portal se siente relativamente cómoda en la mano. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [2/12] READ Activision ofrece 'nada único' y 'no deberías tener apodos' Vemos esta pantalla de carga mientras Portal establece la conexión con la PS5. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [3/12] Deslizando desde arriba a la derecha abrimos el menú de opciones. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [4/12] Las áreas rectangulares a la izquierda y a la derecha son las áreas táctiles del Dualsense. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [5/12] En el menú de opciones podremos, entre otras cosas, ajustar el brillo de la pantalla. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [6/12] Comparando Playstation Gateway con Logitech G Cloud. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [7/12] Aquí puedes ver qué tan ancho es el Portal en comparación con el Dualsense. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [8/12] No hay paletas en la espalda. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [9/12] La ranura pertenece al altavoz y el control de volumen se encuentra justo al lado. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [10/12] El puerto USB-C y el conector para auriculares se encuentran en la parte inferior. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [11/12] Interruptor de encendido/apagado y botón de desconexión. (Foto: Steinlechner/Golem.de) [12/12]



Pero el juego recibió dos comandos, lo que provocó entradas incorrectas. Después de unos minutos con Peter Parker y Miles Morales en Portal, nos llevamos bien, pero la diversión se redujo un poco.