Error de Samsung: Galaxy S20 y Note 20 no reciben Android 14

En el lanzamiento de One UI 6.0 basado en Android 14 para la serie Galaxy S23, Samsung también publicó una lista de teléfonos inteligentes que deberían recibir esta actualización. Estos también incluyen el Galaxy S20 y Note 20, así como el Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G y Galaxy Z Fold 2: pero no habrá una actualización para ninguno de ellos.

Samsung tiene la nota a pie de página en Nota de prensa correspondiente Correcto ahora. antiguamente era de “Disponible en las series Galaxy S23, S22, S21, S20, Note20, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip LTE, A54, A53. . Dispositivos A34, A33, M54, M53, M34 y M33 que ejecutan One UI 6.0 o superior“Hablando, es decir, de un total de más de 30 smartphones que recibirán la nueva interfaz One UI 6.0, ahora se dice en este punto:”Disponible en las series Galaxy S23, S22, S21, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, A54 y A53 con One UI 6.0 o superior.“.

El anuncio de que los Galaxy S20 y Note 20 recibirán la actualización de Android 14 fue una gran sorpresa, ya que Samsung recién anunció en 2022 que sus teléfonos inteligentes insignia y algunos dispositivos de gama media recibirán una actualización a la versión principal durante cuatro años en el futuro. Esto aún no se aplica a los Galaxy S20 y Note 20, por lo que ya no se espera una actualización.

Samsung se disculpa

Pero cualquiera que estuviera esperando una actualización similar para el Galaxy S20, Note 20, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G o Galaxy Z Fold 2 se sentirá decepcionado y tendrá que perder la esperanza de un cambio en la política de actualizaciones de Samsung. porque la empresa ahora habla de Se produjo un error en el comunicado de prensa. Contrarrestar 9to5Google Samsung ahora ha confirmado que los teléfonos inteligentes mencionados anteriormente no recibirán la actualización de Android 14.