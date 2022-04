Familia pone al rapero muerto en el escenario para el funeral

El rapero Goonew murió a la edad de 24 años después de recibir un disparo durante un robo. Ahora se llevó a cabo un extraño funeral para la estrella de la música estadounidense.

Cuándo servicio funerario Para Goonew en un club en Washington, D.C., el hombre muerto apareció de repente en el escenario. Cientos de fanáticos que podían asistir por $40 no podían creer lo que veían.

El 18 de marzo de 2022, Goonew, cuyo verdadero nombre era Markelle Morrow, murió en un tiroteo durante un robo en el estado estadounidense de Maryland. El domingo 3 de abril, la vida del joven rapero se celebró en un servicio conmemorativo llamado “The Final Show” en el club nocturno Bliss en Washington, DC, donde se colocó el cuerpo de Goonew en el escenario entre la audiencia. Así lo informaron, entre otras cosas, los sitios estadounidenses “TMZ” y “HipHopDX”. Las imágenes del cuerpo del rapero también circulan en las redes sociales.

Nota: Este video es contenido sensible.

El cuerpo embalsamado de Goonew estaba completamente vestido, como lo demuestran las grabaciones. Vestía chaqueta negra, pantalón claro y zapatos blancos. Taj se sentó sobre su cabeza, inclinándose ligeramente hacia abajo.

Según explicó el club a la revista estadounidense “TooFab”, no se sabía nada sobre los planes para el extraordinario honor. No se acuerda el procedimiento. “Nos disculpamos sinceramente con cualquiera que pueda estar molesto o molesto”, dijo la gerencia del club.

“Estoy feliz con eso”

Al principio no estaba del todo seguro si el rapero visible en el escenario era su cuerpo real o una réplica. Sin embargo, la familia Goonew confirmó a la radio regional Fox 5 DC que ella era el cuerpo real de Morrow, que es exactamente lo que querían honrar su vida. Su madre dijo: “Estoy feliz con la forma en que se despidió de mi hijo. Espero que la gente me permita llorar en paz”.

La familia dijo que no podía entender la controversia provocada por el servicio conmemorativo. Ha recibido muchos comentarios negativos. Una de las hermanas del rapero dijo: “Es una falta de respeto. Si no te gusta, no hables de eso”.