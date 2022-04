La séptima transferencia de embriones de Anna Wilkin no tuvo éxito

ana wilkin (25) Sigue compartiendo su deseo de tener hijos con sus seguidores. los Próxima Topmodel en Alemania– Intención y su marido. sargis adamian (28) Intentaron tener hijos durante años. La influencer demuestra públicamente que el camino no es fácil para ella. Las transferencias de embriones están destinadas a ayudar a una pareja a cumplir su deseo de tener hijos. cómo que Anunciado ahora, pero ahora el séptimo intento no tuvo éxito.

en ellos InstagramLa joven de 26 años publicó un clip emotivo y brindó información íntima a su comunidad sobre sus días pasados. “Desafortunadamente, nuestro oso polar no quería quedarse con nosotros y la séptima transferencia de embriones no funcionó”.Escribió que En el video, reveló que no estaba embarazada después de la operación. Siguió el plan de tratamiento del inmunólogo, que “anteriormente la ayudó a tener suerte”. Porque en noviembre de 2021, su FIV fue un éxito.

Pero en diciembre ella lo compartió. mensaje desgarrador Decir que perdió a su hijo. A pesar de todo lo que hay que Pero no esperes: “Cualquiera que sea nuestro milagro que nos llegue, vendrá”. Ella muestra conscientemente esta parte de su vida en las redes sociales: “Solo quiero ser abierta sobre mi vida y querer tener hijos es parte de eso”.

