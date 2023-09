Fans advierten a Bill Kaulitz tras foto de abrazo

Recientemente, en el Oktoberfest, Bill causó revuelo no sólo por su vestimenta.Foto: DPA/Félix Horhager

Este fue el tema que se susurró en el Oktoberfest: Bill Kaulitz abrazó a Mark Eggers en la tienda Beetle. El hecho de que Bill sea muy abierto sobre su sexualidad no es nada nuevo; Dijo en una entrevista hace años que “no quería ser etiquetado”. “He estado enamorado de un hombre y he estado enamorado de una mujer. He tenido ambos y sé cómo es eso. Sé lo diferentes que siempre resultan las cosas en la vida”, explicó en el tiempo.

Obviamente, el hecho de que Mark sienta lo mismo es completamente nuevo para muchos de sus fans. Se recogieron muchos comentarios en Instagram y Pero además de mucho odio, algunos fanáticos también están muy preocupados por la nueva relación de Bell y están emitiendo una advertencia.

Bill Kaulitz: Los fans tienen un llamamiento urgente

La cuestión de qué está pasando entre Bill y Mark es una gran preocupación para los fanáticos, especialmente porque hay algunas cosas sobre su aparición en el Oktoberfest que levantan sospechas. En los clips que Mark compartió en su historia de Instagram, se puede ver claramente que los dos estuvieron acompañados por un equipo de filmación durante su visita al Oktoberfest. En uno de los puestos de bebidas alcohólicas del Oktoberfest se hablaba de una serie de Netflix que se está filmando actualmente.

En el Oktoberfest, Bill y Mark parecían muy familiares.Foto: Getty Images Europa/A. hamburguesa de palma

Pero muchos fanáticos están menos interesados ​​en la cuestión de si Bill y Mark están planeando un proyecto con el servicio de transmisión. Los seguidores de Mark en particular están claramente horrorizados por el hecho de que el actor de telenovelas esté besando a un hombre. Hay varios comentarios homofóbicos dentro de su reciente publicación en Instagram. -Mark Eggers también recibe muchas palabras negativas a través de mensajes privados. En su historia, el actor ahora comparte algunos mensajes espeluznantes en los que lo insultan o lo insultan con emojis de vómito.

Sin embargo, no es sólo el odio al que se enfrenta la pareja ahora después de su (supuesta) salida. Otros fans, especialmente Bill, cuestionan los motivos de Mark. Con la mejor voluntad del mundo, no pueden imaginar que él realmente se toma en serio al cantante.

Cuando hay una sola persona en el recuento de cadáveres se describe el número de parejas sexuales. El usuario añade en su tweet:

“Ese hombre es insoportable. Tenemos que proteger a Bill de él”.

Al parecer, los fans de Bill están muy preocupados por el cantante debido a un posible nuevo romance.

Los aficionados muestran su solidaridad.

Pero también hay fanáticos que ven las cosas entre Mark y Bill como positivas. Mucha gente está mostrando su solidaridad con la reciente publicación de Mark en Instagram, que es más antigua y no tiene nada que ver con Bill.

Un comentario dice: “Haz lo que te haga feliz”. Obviamente alguien más está escribiendo con aprobación: “Además de las influencers más guapas, este hombre también es Bill Kaulitz”, explica. Otro fan simplemente dice: “Si Bill es feliz, yo también”.

Aunque algunos fans están preocupados: está claro que la mayoría de ellos han decidido apoyar a Mark y a él, aunque todavía no está claro hacia dónde les llevará esto realmente.