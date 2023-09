Ruth Moschner se mete en el caso Hino

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Lucas Enkamerer

Ruth Moschner también se pronuncia sobre la polémica en torno a Hino y sus declaraciones sobre el tema del sexo. © Imago/Imagen futura; IMAGO/Hartenfelser (superposición de imagen)

Hino sigue causando revuelo con sus comentarios sobre sexo. Ahora Ruth Moschner toma posición en este acalorado debate.

MÚNICH – Heino, de 84 años, ciertamente no hizo amigos debido a su entrevista en “Breakfast TV” y sus fuertes declaraciones sobre el tema del lenguaje apropiado para el género. Aunque algunos de sus compañeros famosos han salido en defensa del artista en los últimos días, Ruth Moschner (47) ahora se muestra firmemente contra él…

Entrevista escandalosa: Hino se queja del sexo en ‘Breakfast TV’.

El debate sobre el género y la adaptación asociada al idioma alemán no es en absoluto un tema nuevo, pero la entrevista de Hino en el programa “Breakfast TV” del sábado 1 ha provocado un acalorado debate en los últimos días. “Se están cagando en la cabeza, como decimos en Renania. No estoy nada de acuerdo con eso. Seguiré cantando sobre nueces negras, seguiré cantando ‘Divertida es la vida de un gitano’. “No dejaré que nadie me detenga”, se quejó el hombre de las gafas de sol.

Hino no está solo en su opinión, ya que muchas de sus colegas celebridades no parecen pensar mucho en el género. En el reunirse con IPPEN.MEDIA O’Shea Glass, de 79 años, reveló recientemente lo que siente sobre el lenguaje apropiado para su género.. Andreas Ellerman (58), ex prometido de Patricia Blanco (52), defendió a Hino en las redes sociales e incluso se reunió con el veterano Schlager para planificar proyectos conjuntos.

Con Ruth Moschner ahora hay otra voz hablando, pero ella representa una posición muy diferente.

‘Lost Connection’: Ruth Moschner se pronuncia contra Hino tras escándalo sexual

Ruth Moschner destacó en la entrevista: “Para mí, el propio Heino es un bien cultural alemán y aprecio mucho su voz excepcional, y precisamente por eso me decepciona mucho que insista en seguir utilizando fórmulas racistas”. t-online.de“La negación estricta y el ataque a quienes quieren más desarrollo no sirven para debate. Es simplemente ridículo.

“Por supuesto que los artistas son libres en su trabajo, pero siempre pensé que Hino quería darle a la gente alegría, no dolor. “Creo que me equivoqué”, continuó Ruth Moschner. “Quien hoy pregunta: ‘¿Qué puedes decir más?’, en mi opinión, ha perdido el contacto”.

El cambio siempre es estresante y admito que tampoco encuentro agradable el “apéndice interno”. Por eso siempre trato de formular una redacción neutral en cuanto al género. Pero para mí es importante incluir a todos los géneros como parte de la misión de Igualdad y Visibilidad. Me gustó la idea de invitar a todos a participar.

Aunque describe a Hino como un "artista creativo", lo anima a consultar "su entorno personal" para comprender una cosa: "que la música puede traer alegría". La pregunta sigue siendo si el ciudadano de Düsseldorf se tomará en serio estas palabras. Se puede ver, pero mientras tanto Sinta Berger también participa en el debate sobre género.